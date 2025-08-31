Ấn Độ hỗ trợ tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Ấn Độ đã điện đàm với Tổng thống Zelensky, trong đó khẳng định cam kết của New Delhi sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình với xung đột Nga-Ukraine.

Ngọc Thúy
Hiện trường đổ nát sau một vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine ngày 20/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 30/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong đó khẳng định cam kết của New Delhi sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình đối với xung đột Nga-Ukraine.

Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm cuộc gặp quan trọng giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Trung Quốc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi nêu rõ: "Chúng tôi đã trao đổi quan điểm về cuộc xung đột đang diễn ra, khía cạnh nhân đạo cũng như những nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình và ổn định. Ấn Độ ủng hộ đầy đủ tất cả các nỗ lực theo hướng này."

Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ (PMO) cho biết, hai nhà lãnh đạo đã rà soát tiến triển trong quan hệ đối tác song phương Ấn Độ-Ukraine và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực cùng quan tâm.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có “cuộc trao đổi hiệu quả và quan trọng” với Thủ tướng Modi, trong đó ông tái khẳng định Ukraine sẵn sàng cho cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Trong bài viết trên X, ông Zelensky cho biết “Ấn Độ sẵn sàng thực hiện các nỗ lực cần thiết và gửi đi tín hiệu phù hợp tới Nga cùng các nhà lãnh đạo khác trong các cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh."

Theo kế hoạch, hơn 20 nhà lãnh đạo các nước sẽ có mặt tại thành phố cảng Thiên Tân (Trung Quốc) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Thủ tướng Modi dự kiến gặp Tổng thống Putin vào ngày 1/9 bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO./.

(TTXVN/Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Lô tên lửa Javelins được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ảnh minh họa.

Kiev phải hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn từ phía Nga. (Nguồn: Telegram)

