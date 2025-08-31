Mỹ loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine, để ngỏ tuần tra trên không

Theo RIA Novosti, trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump loại trừ khả năng đưa quân đội nước này tới Ukraine, song gợi ý rằng các bảo đảm an ninh cho Kiev có thể bao gồm hoạt động tuần tra trên không của máy bay chiến đấu Mỹ và châu Âu.

Trả lời trang tin Daily Caller, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không đưa bộ binh tới đó hay bất cứ lực lượng nào khác.”

Tổng thống Mỹ cho biết nếu không có các bảo đảm an ninh “ở một dạng nào đó” thì cuộc khủng hoảng sẽ không được giải quyết.

Ông lưu ý Mỹ sẵn sàng hỗ trợ trên không, nhưng chủ yếu trông đợi sự hiện diện của phía châu Âu tại đó./.

