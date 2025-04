ITE HCMC 2025 hướng tới du lịch bền vững với những trải nghiệm sống động

“ITE HCMC 2025 sẽ tiên phong trong việc khuyến khích các doanh nghiệp và địa phương tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có với các trải nghiệm sống động gây ấn tượng cho khách mua quốc tế hướng về điểm đến Việt Nam trong thời gian tới.”

Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trương Hiền Hòa chia sẻ như vậy khi giới thiệu về Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2025 (diễn ra từ ngày 4-6/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), trong khuôn khổ họp báo tại Hà Nội, sáng nay ngày 11/4.

Hấp dẫn với những trải nghiệm sống động

Ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết: “Hội chợ ITE HCMC 2025 với chủ đề Du lịch bền vững, Trải nghiệm sống động (Sustainabe travel, vibrant experience) được kỳ vọng là hình mẫu cho sự đột phá và sự sáng tạo của ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ đầy biến động của các ngành kinh tế toàn cầu, trong đó ngành du lịch là cầu nối để các hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch trong nước đồng lòng nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực cũng như trên thị trường du lịch quốc tế.”

Giải thích việc lựa chọn tên gọi cho chủ đề năm nay, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh “Du lịch bền vững” là sự cam kết mạnh mẽ đối với phát triển bền vững với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc cũng như gắn kết chặt chẽ với các tiêu chí bền vững của Tổ chức Du lịch Thế giới.

Trong khi đó, “Trải nghiệm sống động” là điểm nhấn khác biệt lần này của ITE HCMC 2025. Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ITE HCMC 2025 sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang tới nhiều giải pháp đột phá, mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển du lịch Việt Nam thông qua các hoạt động thú vị và bổ ích. “Trải nghiệm sống động” gửi gắm thông điệp về sức hấp dẫn của các điểm đến tại Việt Nam cũng như các sản phẩm du lịch đặc sắc phù hợp với các xu hướng mới của du lịch toàn cầu.

Sự kiện trở thành điểm đến của truyền thống trong nước và quốc tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“ITE HCMC 2025 dự kiến có 16 hoạt động chính kết nối giao thương, diễn đàn, hội nghị, hội thảo và bên cạnh các đơn vị truyền thông trong nước, còn có sự tham gia đưa tin của 60 báo đài quốc tế, travel blogger và KOLs lĩnh vực du lịch, số lượng này tăng 30% so với năm 2024,” ông Lê Trương Hiền Hòa thông tin.

Hướng đến tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng tham quan, các khu vực chức năng, khu vực các cơ quan quản lý du lịch của các tỉnh thành, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ được bố trí bài bản, hợp lý. Đặc biệt, các khu vực trải nghiệm địa phương như khu vực trải nghiệm thủ công mỹ nghệ, càphê, nghệ thuật dân gian… sẽ tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc cho hội chợ.

Bên cạnh trưng bày trực tiếp truyền thống, trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, ITE HCMC 2025 sẽ tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ khi bố trí gian hàng trực tuyến 2D nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đơn vị triển lãm và khách thương mại quốc tế. Các gian hàng này cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh sản phẩm dịch vụ của các đơn vị triển lãm với nhiều tính năng nổi bật: trò chuyện trực tiếp (live chat), gửi email, đặt lịch hẹn kết nối, giúp Người mua quốc tế (Buyers) và các đơn vị triển lãm dễ dàng tìm kiếm đối tác phù hợp.

Đáng chú ý, ITE HCMC thực hiện tổ chức gian hàng thực tế ảo 3D Virtual tour và sẽ duy trì online trong một năm, nhằm tạo cơ hội cho các Buyers tiếp tục kết nối và thương lượng với các Sellers (người bán) sau hội chợ, đồng thời giới thiệu thêm các buyers mới tới với hội chợ online, mở rộng mạng lưới hợp tác và giao thương.

ITE HCMC 2024 lần đầu tiên chào đón người mua quốc tế đến từ Brazil, Cộng Hòa Séc, Bangladesh, Pakistan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Điểm hẹn của 12.600 cuộc gặp giao thương

Đại diện ban tổ chức cho hay, Hội chợ ITE HCMC 2025 dự kiến thu hút hơn 520 đơn vị triển lãm, 50 địa phương Việt Nam tham gia và 240 Người mua cao cấp từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 10% so với năm 2024); cùng hơn 28.000 khách tham quan (tăng 12% so với năm 2024); góp phần tạo ra 12.600 cuộc hẹn giao thương (B2B Meetings) (tăng 10% so với năm 2024) trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam.

Đặc biệt, từ ngày 3-6/9/2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 năm 2025 với chủ đề “Định hình tương lai Ngành Du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh” (Shaping the Future of Tourism: Embracing Digital and Green Transformation).

Cơ hội nào cho ngành du lịch Việt bứt phá và nâng cao vị thế trong năm 2025? Với những tín hiệu tích cực từ lượng tìm kiếm quốc tế đầu năm 2025, cũng như hiệu ứng từ các chiến dịch xúc tiến quảng bá, ngành Du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá trong năm nay.

Đại hội đồng TPO là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương thông qua các chương trình đào tạo, quảng bá và kết nối trong khuôn khổ TPO; góp phần kích cầu đối với các dịch vụ phục vụ du lịch công vụ kết hợp hội nghị và là cơ hội để các địa phương Việt Nam giới thiệu quảng bá điểm đến tới các doanh nghiệp và báo chí quốc tế.

Đây cũng là cơ hội cho Việt Nam quảng bá xúc tiến tiếp thị điểm đến tại chỗ hiệu quả, tiết kiệm kinh phí; góp phần thắt chặt các mối quan hệ ngoại giao; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các chính sách phát triển du lịch, kết nối với các thị trường trọng điểm; tiếp cận kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia du lịch quốc tế, kết nối với các tổ chức du lịch quốc tế như Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) để cập nhật xu hướng mới.

Các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ tạo sức lan tỏa rộng khắp. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Được vinh danh là “Triển lãm Thương mại Tốt nhất Châu Á” (Asia’s Best Trade Show) tại Giải thưởng MICE Thế giới 2024, Hội chợ ITE HCMC là Hội chợ du lịch duy nhất tại Việt Nam có chương trình Người mua quốc tế, góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy dòng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Không chỉ là cầu nối giao thương giữa các doanh nghiệp, góp phần kích cầu đối với các dịch vụ du lịch, và là cơ hội để các địa phương Việt Nam giới thiệu quảng bá điểm đến tới các doanh nghiệp và báo chí quốc tế, hội chợ còn là diễn đàn chuyên sâu, nơi cập nhật những xu hướng mới và chia sẻ kiến thức quan trọng về sự phát triển của ngành du lịch./.