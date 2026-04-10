Sắc màu Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 ngày khai mạc chính thức

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam” vừa chính thức khai mạc vào sáng nay, ngày 10/4, và kéo dài tới ngày 12/4, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam” vừa chính thức khai mạc vào sáng nay, ngày 10/4, và kéo dài tới ngày 12/4, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Năm nay, có 31 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Hội chợ với gần 400 gian hàng của trên 600 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có 15% gian hàng quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Năm nay, có 31 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Hội chợ với gần 400 gian hàng của trên 600 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có 15% gian hàng quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong bày tỏ tin tưởng, VITM 2026 với nhiều hoạt động phong phú, là cơ hội tốt cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế gặp gỡ, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác, giao dịch, kết nối cơ hội kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nâng tầm ngành Du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong bày tỏ tin tưởng, VITM 2026 với nhiều hoạt động phong phú, là cơ hội tốt cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế gặp gỡ, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác, giao dịch, kết nối cơ hội kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nâng tầm ngành Du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các đại biểu quốc tế tham dự lễ khai mạc sáng nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các đại biểu quốc tế tham dự lễ khai mạc sáng nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại gian hàng của tỉnh Gia Lai - địa phương đăng cai Năm du lịch Quốc gia 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại gian hàng của tỉnh Gia Lai - địa phương đăng cai Năm du lịch Quốc gia 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra, trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật, phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng với 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa và tổng thu trên 1 triệu tỷ đồng. Kết quả này không chỉ khẳng định sự hấp dẫn của điểm đến Việt Nam mà còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước ra thế giới. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra, trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật, phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng với 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa và tổng thu trên 1 triệu tỷ đồng. Kết quả này không chỉ khẳng định sự hấp dẫn của điểm đến Việt Nam mà còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước ra thế giới. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Công ty Vietravel dành tặng chương trình ưu đãi tới 30% cho du khách tại gian hàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Công ty Vietravel dành tặng chương trình ưu đãi tới 30% cho du khách tại gian hàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại VITM Hà Nội 2026, các doanh nghiệp giới thiệu những mô hình du lịch mới, thích ứng với sự thay đổi của hành vi tiêu dùng, đồng thời ra mắt sản phẩm “đón sóng” mùa cao điểm Hè. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại VITM Hà Nội 2026, các doanh nghiệp giới thiệu những mô hình du lịch mới, thích ứng với sự thay đổi của hành vi tiêu dùng, đồng thời ra mắt sản phẩm “đón sóng” mùa cao điểm Hè. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bám sát tinh thần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh công nghệ trong các sản phẩm du lịch. Đặc biệt, tại các gian hàng còn có các minigame giúp khách tham quan trải nghiệm công nghệ, check-in và nhận quà tặng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bám sát tinh thần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh công nghệ trong các sản phẩm du lịch. Đặc biệt, tại các gian hàng còn có các minigame giúp khách tham quan trải nghiệm công nghệ, check-in và nhận quà tặng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giữa bối cảnh chi phí vận hành du lịch có nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp tại hội chợ cho biết đã nỗ lực tối ưu hệ thống và chủ động làm việc với các đối tác để duy trì mức giá cạnh tranh nhằm tạo điều kiện cho du khách tiếp cận các hành trình chất lượng với chi phí hợp lý trong mùa cao điểm.(Ảnh: PV/Vietnam+)
Giữa bối cảnh chi phí vận hành du lịch có nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp tại hội chợ cho biết đã nỗ lực tối ưu hệ thống và chủ động làm việc với các đối tác để duy trì mức giá cạnh tranh nhằm tạo điều kiện cho du khách tiếp cận các hành trình chất lượng với chi phí hợp lý trong mùa cao điểm.(Ảnh: PV/Vietnam+)
Gian hàng đậm sắc màu vùng đất Ninh Thuận trong không gian hội chợ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Gian hàng đậm sắc màu vùng đất Ninh Thuận trong không gian hội chợ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Malaysia là "người bạn thân thiết" của VITM suốt nhiều năm qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Malaysia là "người bạn thân thiết" của VITM suốt nhiều năm qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Không gian check-in đậm sắc màu Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Không gian check-in đậm sắc màu Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Gian hàng từ Đài Loan luôn sôi động và thu hút khách tham quan nhờ có nhiều hoạt động biểu diễn tăng tương tác. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Gian hàng từ Đài Loan luôn sôi động và thu hút khách tham quan nhờ có nhiều hoạt động biểu diễn tăng tương tác. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ mang đến trải nghiệm trọn vẹn từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến vẻ đẹp biển đảo miền Trung trong một hành trình duy nhất. Gia Lai cam kết đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp cùng phát triển bền vững. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ mang đến trải nghiệm trọn vẹn từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến vẻ đẹp biển đảo miền Trung trong một hành trình duy nhất. Gia Lai cam kết đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp cùng phát triển bền vững. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nghệ nhân người Ê Đê mang sắc màu dân tộc mình quảng bá tại hội chợ. Mỗi chiếc khăn được dệt thủ công cần đến 3 ngày để hoàn thiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nghệ nhân người Ê Đê mang sắc màu dân tộc mình quảng bá tại hội chợ. Mỗi chiếc khăn được dệt thủ công cần đến 3 ngày để hoàn thiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sắc màu Cao Bằng quảng bá tại không gian hội chợ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sắc màu Cao Bằng quảng bá tại không gian hội chợ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Du lịch cộng đồng miền núi Đông Bắc giới thiệu đặc sản địa phương cùng sắc màu truyền thống của phụ nữ dân tộc Hà Nhì. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Du lịch cộng đồng miền núi Đông Bắc giới thiệu đặc sản địa phương cùng sắc màu truyền thống của phụ nữ dân tộc Hà Nhì. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mô hình búp bê mô phỏng trang phục các dân tộc thiểu số của Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mô hình búp bê mô phỏng trang phục các dân tộc thiểu số của Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sắc màu Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 ngày khai mạc chính thức

Sáng nay, 10/4, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội.

Mai Mai-Mai Huyền
