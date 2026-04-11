Trung Quốc đón lượng khách quốc tế tăng mạnh nhờ chính sách miễn thị thực

Lượng người nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc đã tăng mạnh trong quý 1 năm nay, cho thấy hiệu quả của việc mở rộng chính sách miễn thị thực (visa) và những nỗ lực của chính phủ nước này nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn lời người phát ngôn Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc Lã Ninh ngày 10/4 cho biết tổng số lượt xuất nhập cảnh trong quý 1 đạt 185 triệu, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, công dân nước ngoài chiếm khoảng 21,33 triệu lượt, tăng 22,3% sau một năm và cao hơn đáng kể so với tỷ lệ tăng của khách nội địa từ Trung Quốc Đại lục, Hong Kong, Khu Hành chính đặc biệt Macau và Đài Loan.

Cụ thể, trong cùng kỳ, số lượt xuất nhập cảnh của cư dân Trung Quốc Đại lục đạt gần 91,67 triệu lượt (tăng 14,2%), cư dân Hong Kong, Macau và Đài Loan đạt gần 72,5 triệu lượt (tăng 10,3%).

Đáng chú ý, gần 8,32 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, tăng 29,3% so với cùng kỳ và chiếm 77,9% tổng số lượt nhập cảnh của nhóm này.

Người phát ngôn Lã Ninh cho biết tăng trưởng khách nước ngoài ổn định là kết quả của việc Trung Quốc tiếp tục chính sách mở cửa trong quản lý xuất nhập cảnh và phối hợp với các bộ phận liên quan mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực đơn phương, đồng thời cải thiện dịch vụ đối với du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, từ tháng Ba, nước này triển khai thí điểm đăng ký tạm trú trực tuyến đối với người nước ngoài không lưu trú tại khách sạn tại một số địa phương như Trùng Khánh, Khu tự trị Quảng Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Chiết Giang, Hồ Bắc và Tứ Xuyên.

Trong quý 1, Trung Quốc đã cấp khoảng 406.000 visa và các loại giấy tờ liên quan cho người nước ngoài. Nền tảng dịch vụ trực tuyến của chính quyền xử lý 51,32 triệu yêu cầu, trong khi hệ thống 12367 tiếp nhận khoảng 1,8 triệu yêu cầu từ người dân tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

