Đồng bằng sông Cửu Long “bắt tay” Hà Nội xây chuỗi giá trị bền vững từ du lịch

Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ được biết đến là vựa lúa lớn nhất cả nước mà còn là “kho tàng du lịch xanh” giàu giá trị. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, những vườn cây trái bốn mùa trĩu quả cùng nét hiếu khách đặc trưng của người dân Nam Bộ, vùng đất này sở hữu sức hút riêng với những trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Đó là những giới thiệu về tiềm năng địa phương của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, ông Dương Hoàng Sum, tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026, trong khuôn khổ VITM Hà Nội 2026, vừa diễn ra sáng nay (10/4), tại Hà Nội.

Định vị thương hiệu từ liên kết vùng

Ông Dương Hoàng Sum khẳng định sự kiện là dịp quan trọng để các địa phương của Đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch tới thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác phát triển du lịch giữa các vùng.

Vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long giàu tiềm năng du lịch, có thể khai thác nhiều loại hình, từ du lịch sinh thái miệt vườn, cảnh quan sông nước, môi trường, bảo tồn thiên nhiên, du lịch nghiên cứu-nghỉ dưỡng, văn hóa, lễ hội, làng nghề truyền thống... đến du lịch biển đảo chất lượng cao, và có nhiều khả năng kết nối tour, tuyến, các vùng, miền trong nước, hợp tác quốc tế với các nước tiểu vùng Mê Kông.

Các chuyên gia cho rằng để tổ chức tốt không gian du lịch vùng, phát huy thế mạnh của từng cụm, việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù trên cơ sở phân vùng sinh thái, văn hóa sẽ là yếu tố quyết định.

Theo đó, xét trên yếu tố tự nhiên và đặc thù, không gian du lịch Đồng bằng sông Cửu Long có thể chia thành 4 cụm: cụm trung tâm gồm Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang với sản phẩm nổi bật là du lịch tham quan sông nước, du lịch thương mại, du lịch lễ hội và du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp. Cụm bán đảo Cà Mau gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng với sản phẩm du lịch quan trọng là tham quan điểm cực Nam tổ quốc, du lịch sinh thái rừng ngập mặn và du lịch văn hóa, lễ hội gắn với dân tộc Khmer.

Cây thốt nốt - đặc sản của mảnh đất An Giang. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Cụm duyên hải phía Đông gồm Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh với sản phẩm chủ đạo là du lịch sông nước miệt vườn, nghỉ tại nhà dân, tham quan làng nghề, di tích lịch sử cách mạng. Cụm Đồng Tháp Mười gồm Long An, Đồng Tháp với sản phẩm chủ đạo là du lịch sinh thái rừng đặc dụng ngập nước nội địa.

Việc hình thành sản phẩm du lịch đặc thù chung trên cơ sở liên kết đặc trưng của từng địa phương đã tạo nên những sản phẩm giàu bản sắc cho toàn vùng.

Trong bức tranh chung đó, tỉnh Vĩnh Long được xác định là một trong những điểm nhấn với mục tiêu nâng cao chất lượng điểm đến, tăng sức cạnh tranh, đặc biệt là kiến tạo giá trị văn hóa đặc trưng trong bối cảnh chuyển dịch du lịch xanh, thông minh và bền vững theo tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa các yếu tố như “sắc xanh xứ Dừa,” văn hóa Khmer và di sản gạch gốm đỏ được kỳ vọng sẽ tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Đồng bằng sông Cửu Long một cách sinh động, giàu bản sắc.

“Trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển mình mạnh mẽ, Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh. Để làm được điều đó, liên kết vùng được xác định là yếu tố then chốt. Việc xây dựng các tuyến du lịch liên hoàn, kết nối từ chợ nổi, rừng tràm đến các làng nghề truyền thống, di tích văn hóa… sẽ góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng, từng bước định vị thương hiệu du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trên bản đồ quốc tế,” ông Dương Hoàng Sum nhấn mạnh.

Làng gạch Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ du lịch

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho rằng, trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển dịch mạnh mẽ, yêu cầu liên kết vùng, liên vùng được đặt ra như một giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh. Theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam xác định phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, trong đó hình thành các khu vực động lực và hành lang du lịch liên vùng. Đáng chú ý, khu vực Cần Thơ-An Giang-Cà Mau được xác định là động lực phát triển du lịch của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gắn với hành lang kinh tế phía Nam.

Về phía Hà Nội, với vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước, Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế là cửa ngõ đón khách quốc tế và điểm đến văn hóa hàng đầu. Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách quốc tế, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, ẩm thực, du lịch đêm, du lịch nông nghiệp và du lịch thông minh.

Trần Trung Hiếu cho biết thời gian qua, Hà Nội đã chủ động tăng cường hợp tác với các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long thông qua nhiều chương trình xúc tiến, khảo sát và ký kết hợp tác phát triển du lịch. Đặc biệt, việc xây dựng các tuyến du lịch hai chiều giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long được xác định là hướng đi cần thiết, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

“Trong thời gian tới, ngành du lịch Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng độc đáo, hấp dẫn; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; tăng cường trao đổi thông tin quản lý; xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển,” ông Trần Trung Hiếu nhấn mạnh.

Mũi Cà Mau, điểm check-in đặc biệt của cực Đông Việt Nam. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Tại hội nghị, nhiều địa phương, doanh nghiệp cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Các đại biểu khẳng định, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Vĩnh Long nói riêng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác để xây dựng chuỗi giá trị du lịch bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và trải nghiệm tốt hơn cho du khách./.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa, di sản và con người. Phát huy tinh thần Nghị quyết về việc lấy di sản văn hóa làm trung tâm, hướng đến bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa lồng ghép vào các hoạt động kinh tế, du lịch... các địa phương đang tích cực xây dựng các sản phẩm mới phát huy giá trị di sản dân tộc.

Nghị quyết cũng nêu rõ ngành du lịch cần cấu trúc lại, nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh. Phát triển sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hoá, giàu trải nghiệm; thúc đẩy du lịch thông minh, xanh, sạch, giảm phát thải; kết nối liên vùng, liên ngành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia về du lịch, dịch vụ mang đậm bản sắc văn hoá, con người Việt Nam, thương hiệu điểm đến Việt Nam gắn với giá trị văn hóa.

