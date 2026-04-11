Ngành Đường sắt mở bán vé trên nhiều tuyến tàu khách trong dịp Hè 2026

Từ ngày 10/4, ngành Đường sắt mở bán vé các chuyến tàu khách dịp vận tải Hè 2026, thời gian từ ngày 15/5-16/8/2026.

Chạy thường xuyên 5 đôi tàu Thống Nhất giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10.

Tuyến Hà Nội-Vinh có đôi tàu NA1/NA2; Hà Nội-Đồng Hới chạy đôi tàu QB1/QB2; Hà Nội-Đà Nẵng chạy đôi tàu chất lượng cao SE19/SE20; Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng có đôi tàu SE21/SE22; Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn có đôi tàu SE30/SE29; Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang có đôi tàu SNT2/SNT1; Thành phố Hồ Chí Minh-Phan Thiết có đôi tàu SPT2/SPT1.

Tuyến Đà Nẵng-Huế chạy hàng ngày 2 đôi tàu “Kết nối di sản” HĐ1/2, HĐ3/4; Hà Nội-Lào Cai chạy hàng ngày 3 đôi tàu/ngày gồm: SP3/SP4 và SP7/SP8.

Tuyến Hà Nội-Hải Phòng chạy hàng ngày 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ HP1/2, LP5/6, LP2/3, LP7/8. Ngoài ra, dịp cuối tuần Công ty Vận tải Đường sắt cân đối các đoàn tàu để chạy thêm các chuyến tăng cường (LP9, LP10, HD2) và nối thêm toa xe nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tuyến Đà Lạt-Trại Mát tổ chức chạy hàng ngày các đôi tàu DL1/2, DL3/4, DL7/8, DL9/10, DL11/12 và chạy thêm đôi tàu DL5/6 để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách.

Ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé như: giảm 10% vé lượt về đối với hành khách mua vé cá nhân, thỏa mãn các điều kiện của mua vé khứ hồi; giảm 15% giá vé khứ hồi đối với các tàu SP2, SP4, SP8 (tuyến Hà Nội-Lào Cai).

Hành khách mua vé tập thể từ 20 người trở lên, mua trước từ 1-19 ngày, được giảm giá từ 3-9% giá vé, tùy theo số lượng tập thể.

Hành khách mua vé cá nhân các đôi tàu: SE1/SE2, SE3/4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12 (cự ly ≥ 900km); SE21/22 (cự ly ≥ 600km); tàu SE29/30 (cự ly ≥ 400km) và tàu SNT1/2 (cự ly ≥ 300km) trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên sẽ được giảm 5-10% giá vé. Số lượng vé có hạn trên mỗi đoàn tàu (20 vé/loại chỗ), không áp dụng cho loại chỗ khoang 4 giường tàu SE3, SNT1/2, SPT1/2.

Ngành đường sắt cũng thực hiện chính sách giảm 90% giá vé đối với người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; giảm 30% đối với người có công với cách mạng; giảm 30% giá vé đối với người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng (bao gồm cả người nước ngoài); giảm 15% giá vé đối với người cao tuổi là công dân Việt Nam có đủ 60 tuổi trở lên.

Đường sắt cũng miễn phí vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi khi đi cùng người lớn và sử dụng chung chỗ với người lớn. Mỗi vé hành khách người lớn chỉ được kèm một trẻ em miễn vé, từ trẻ em thứ 2 trở đi hành khách phải mua vé trẻ em; giảm 25% giá trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi có quốc tịch Việt Nam; giảm 10% giá vé cho sinh viên (không áp dụng đối với sinh viên, học viên sau đại học)./.

