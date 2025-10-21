Ngày 21/10, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp năm 2025.

Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại 3thành phố lớn của Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Trùng Khánh và Thành Đô nhân kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (1950-2025) và Năm Giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác du lịch-văn hóa giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường trao đổi khách, kết nối doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách tới bạn bè Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết quan hệ hợp tác du lịch và văn hóa giữa hai nước là mối quan hệ giàu truyền thống và là nhu cầu khách quan luôn được hai Đảng, hai Nhà nước xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hữu nghị song phương.

Đặc biệt, vào tháng 10/2022, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã ký kết Kế hoạch Hợp tác Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2023-2027, mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện, có định hướng và chiều sâu giữa hai Bộ, hai ngành.

Trên tinh thần đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp hai nước đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch bền vững, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển ổn định, lành mạnh và hiệu quả.

Từ năm 2018, hai bên đã duy trì cơ chế “Gặp gỡ thường niên cấp lãnh đạo Bộ” và triển khai nhiều hoạt động hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực văn hóa và du lịch một cách thường xuyên, thực chất và hiệu quả. Nhờ đó, quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng trong bức tranh hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp lãnh đạo Bộ và cơ quan chuyên ngành nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch Hợp tác Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2023-2027 theo tinh thần chỉ đạo của các lãnh đạo Chính phủ hai nước.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mong muốn cùng các đối tác Trung Quốc phát huy nền tảng hợp tác song phương và đa phương sẵn có, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác tiềm năng phong phú về tài nguyên, văn hóa và con người của mỗi quốc gia.

Hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, tổ chức các sự kiện giới thiệu điểm đến, tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, báo chí và chuyên gia, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hai nước đi lại, trải nghiệm và khám phá.

Cùng với đó, Việt Nam mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc trong quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số trong quản lý và xúc tiến du lịch, hướng tới hình thành môi trường hợp tác du lịch thông minh, an toàn và bền vững.

Khẳng định tiềm năng và dư địa phát triển của thị trường khách du lịch Việt Nam-Trung Quốc vẫn còn rất lớn, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi, xây dựng sản phẩm mới, nghiên cứu mô hình hợp tác đầu tư du lịch, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf, du lịch văn hóa-ẩm thực và du lịch MICE, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn tới.

Đánh giá cao việc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại 3 thành phố lớn của Trung Quốc nhằm giới thiệu những chính sách, tài nguyên du lịch Việt Nam, tăng cường khai thác, phát huy hơn nữa tiềm năng du lịch hai nước, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Ninh Thành Công khẳng định đây là cơ hội tốt để giới thiệu đến nhân dân Trung Quốc điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn và những hình ảnh tiêu biểu về đất nước, con người Việt Nam.

Công sứ Ninh Thành Công tin tưởng rằng với sự hợp tác tích cực của các cơ quan chủ quản và doanh nghiệp hai nước, quan hệ hợp tác du lịch giữa hai nước sẽ tiếp tục khôi phục và phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành quả hơn nữa, đóng góp vào củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Trung.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh Trịnh Phương, trong những năm gần đây, với sự hợp tác sâu sắc giữa hai nước trong các lĩnh vực khác nhau, giao lưu văn hóa và du lịch đã trở thành cầu nối quan trọng để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị truyền thống. Lịch sử và văn hóa phong phú của Việt Nam, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và phong tục văn hóa độc đáo đã thu hút ngày càng nhiều du khách Trung Quốc đến tham quan trải nghiệm.

Bà Trịnh Phương nhấn mạnh, với vai trò trung tâm văn hóa và thủ đô lịch sử của Trung Quốc, Bắc Kinh mong muốn hoạt động này là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa hợp tác sâu sắc giữa Bắc Kinh và các địa phương của Việt Nam trong lĩnh vực du lịch văn hóa, mở rộng trao đổi thực chất trong nhiều lĩnh vực như trao đổi khách du lịch, quảng bá sản phẩm...

Trong khi đó, ông Chu Nghĩa Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch thành phố Thiên Tân - đánh giá ngành du lịch Việt Nam những năm gần đây đã phát triển rất nhanh chóng. Việt Nam trở thành điểm đến du lịch được du khách Trung Quốc quan tâm, đồng thời cũng là điểm đến du lịch được du khách Thiên Tân mong đợi.

Khẳng định Thiên Tân và các địa phương của Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch độc đáo, có tính bổ sung cho nhau, hợp tác du lịch giữa hai bên có nền tảng tốt và triển vọng rộng mở, ông Chu Nghĩa Hải bày tỏ mong muốn sự kiện này là cơ hội để tiếp tục hoàn thiện cơ chế giao lưu văn hóa và du lịch giữa Thiên Tân và các địa phương của Việt Nam, thúc đẩy chia sẻ thông tin, trao đổi khách du lịch và mở rộng các kênh hợp tác.

Theo số liệu thống kê, những năm gần đây, Trung Quốc luôn là thị trường gửi khách hàng đầu của du lịch Việt Nam, với thời điểm cao nhất đạt hơn 5,8 triệu lượt khách/năm, chiếm khoảng 30% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Năm 2024, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt gần 3,74 triệu lượt, phục hồi hơn 64% so với giai đoạn trước dịch COVID-19. Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón gần 3,9 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng hơn 43% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí thị trường số một.

Ngược lại, Việt Nam cũng là một trong 5 thị trường nước ngoài lớn nhất gửi khách tới Trung Quốc, đặc biệt là các tuyến du lịch ngắn ngày, du lịch văn hóa-ẩm thực và mua sắm. Đây là minh chứng rõ ràng cho nhu cầu giao lưu, hiểu biết và hợp tác sâu sắc giữa nhân dân hai nước, cũng như tiềm năng phát triển to lớn của du lịch Việt-Trung trong thời gian tới./.

