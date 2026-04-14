Hà Nội: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026

Sáng 14/4 tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, trong những năm qua, phát huy truyền thống “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước,” thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo, từ tuyên truyền, vận động đến tổ chức các đoàn công tác thăm, động viên quân và dân trên các vùng biển, đảo.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã ủng hộ Quỹ trên 430 tỷ đồng; riêng năm 2025 đạt trên 76 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng, thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của nhân dân Thủ đô đối với biển, đảo quê hương.

Từ nguồn Quỹ này, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa lâu dài, tiêu biểu như hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp hội trường tại đảo Đá Lát, cùng nhiều công trình dân sinh khác trên quần đảo Trường Sa.

Thông qua Quỹ, nhiều hoạt động chăm lo, động viên, hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió cũng được triển khai thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực để các lực lượng vững vàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp nối những kết quả đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo; cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, cùng kiều bào ở nước ngoài tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026.

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là tình cảm quý báu, góp phần tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cam kết sẽ sử dụng toàn bộ nguồn đóng góp và vận động được để thực hiện việc ủng hộ xây dựng các công trình theo đúng chỉ đạo của Quân ủy Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội, đảm bảo các công trình thiết thực, hiệu quả, thực sự góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc,” bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Theo Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 8/4/2026 của Thành ủy Hà Nội, trong thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân và dân trên Trường Sa, cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK-I với 85 đại biểu, đại diện cho các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Hoạt động góp phần trực tiếp đưa nguồn lực, tình cảm từ đất liền đến với quân và dân nơi hải đảo, đồng thời tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Hà Nội vì biển, đảo Việt Nam.”

Tại chương trình phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 115 tập thể, tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Đợt vận động năm 2026 được triển khai trên phạm vi toàn thành phố, lan tỏa rộng khắp trong và ngoài nước; thời gian tiếp nhận ủng hộ từ nay đến hết ngày 31/5/2026./.

