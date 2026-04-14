Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Cú hích khơi thông thị trường lao động số

Sàn giao dịch việc làm quốc gia được thiết kế như một hệ sinh thái kết nối cung-cầu lao động toàn diện trong kỷ nguyên số, bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số.

Sáng 14/4, Bộ Nội vụ chính thức khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia (https://vieclam.gov.vn/). Đây được định vị là hạ tầng số thiết yếu, kết nối hơn 53,6 triệu lao động với gần 1 triệu doanh nghiệp trên toàn quốc, đánh dấu bước tiến lịch sử trong nỗ lực minh bạch hóa, liên thông thị trường lao động và hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số quốc gia.

Xóa bỏ lệch pha trong cung-cầu lao động

Trong nhiều năm qua, thị trường lao động Việt Nam dù phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn đối mặt với một nghịch lý: Hàng triệu người lao động chật vật tìm kiếm việc làm phù hợp, trong khi hàng trăm nghìn doanh nghiệp lại "đỏ mắt" tìm nhân tài. Sự lệch pha cung-cầu này xuất phát từ việc thông tin tuyển dụng còn phân tán, thiếu đồng bộ và khả năng kết nối giữa các chủ thể trên thị trường còn nhiều hạn chế.

Với quy mô hơn 53,6 triệu lao động, gần 1 triệu doanh nghiệp cùng hàng triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh trên cả nước, nhu cầu về một hệ thống tập trung, liên thông quốc gia trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự ra đời của Sàn giao dịch việc làm quốc gia chính là lời giải toàn diện cho bài toán này.

Việc đưa Sàn vào vận hành là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt, nền tảng này bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Nghị quyết số 71-NQ/CP của Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án 06 theo Chỉ thị số 07-CT/TTg (ngày 14/3/2025) của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thiết kế, Sàn giao dịch việc làm quốc gia mang lại giá trị to lớn cho cả ba trụ cột của thị trường: Cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người lao động.

Ở góc độ người lao động, nền tảng này mở rộng cơ hội tìm việc không giới hạn. Điểm nhấn công nghệ của Sàn là việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để tự động phân tích và gợi ý việc làm phù hợp nhất với kỹ năng, kinh nghiệm và mong muốn của từng cá nhân. Người lao động được hỗ trợ tạo hồ sơ chuyên nghiệp, tìm kiếm và ứng tuyển trực tuyến chỉ với vài thao tác đơn giản.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia đã chính thức được đưa vào vận hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Sàn cung cấp kho nhân lực khổng lồ trên phạm vi toàn quốc. Thay vì phải chi trả những khoản phí tuyển dụng đắt đỏ trên các nền tảng tư nhân hay tốn thời gian sàng lọc thủ công, doanh nghiệp giờ đây có thể tiếp cận đúng nguồn ứng viên mục tiêu, qua đó tối ưu hóa chi phí và rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm nhân sự.

Đặc biệt, đối với cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống là một công cụ đắc lực hỗ trợ quản trị và điều tiết thị trường. Thông qua các luồng dữ liệu theo thời gian thực (real-time), các cơ quan chức năng có thể theo dõi sát sao biến động lao động, nâng cao chất lượng tổ chức dịch vụ việc làm và lấy đó làm cơ sở dữ liệu gốc để hoạch định các chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Dấu mốc của tư duy kiến tạo và hành động quyết liệt về chuyển đổi số

Phát biểu tại Lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, việc đưa vào vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia là "một dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động-việc làm."

Theo Bộ trưởng, từ tháng 5/2025, quá trình xây dựng Sàn đã được tổ chức vô cùng bài bản, trải qua các khâu kiểm thử khắt khe về mặt kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng chịu tải. Đến nay, hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu về kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm tuyệt đối an toàn và an ninh thông tin, sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Khẳng định tầm vóc của dự án, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết: "Sàn giao dịch việc làm quốc gia là hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung - cầu."

Việc vận hành Sàn chính là minh chứng sinh động cho tư duy kiến tạo và tinh thần hành động quyết liệt của toàn ngành Nội vụ trong công cuộc chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Là đơn vị công nghệ chủ lực đồng hành cùng dự án, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia giải quyết một bài toán mang tính "đặt hàng quốc gia."

Ông Liêm chia sẻ, kế thừa kinh nghiệm từ việc xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, VNPT đã phát triển Sàn giao dịch việc làm quốc gia với kiến trúc hiện đại nhất. Hệ thống đã được tham khảo kỹ lưỡng các mô hình tiên tiến trên thế giới, đồng thời kết nối liên thông với nhiều hệ thống dữ liệu của Bộ Nội vụ và đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

"Hôm nay chỉ là bước đầu tiên hình thành của công nghệ, trải nghiệm của doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý. Để dữ liệu thực sự 'sạch, sống, tin tưởng' cần sự tham gia bền bỉ của tất cả các bên," ông Liêm nhấn mạnh và cam kết VNPT sẽ tiếp tục đồng hành để vận hành hệ thống ổn định, thông suốt, an toàn, sẵn sàng nâng cấp mở rộng trong tương lai.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cam kết sẽ tiếp tục đồng hành để vận hành hệ thống ổn định, thông suốt, an toàn, sẵn sàng nâng cấp mở rộng trong tương lai. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Giải "cơn khát" nhân lực, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp

Sự ra đời của nền tảng số này nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đại diện cho các nhà đầu tư nước ngoài, ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham) đánh giá đây là "bước khởi đầu quan trọng" đối với hệ thống dịch vụ việc làm của Việt Nam.

Theo ông Ko Tae Yeon, nhân lực không chỉ là câu chuyện tuyển dụng mà còn quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp FDI. Đại diện Korcham kỳ vọng nền tảng sẽ phân loại dữ liệu chi tiết theo ngành nghề, kỹ năng, khu vực, đồng thời liên kết chặt chẽ với hệ thống đào tạo nghề để kết nối thực chất hơn. "Nếu được vận hành hiệu quả và tích lũy dữ liệu tin cậy, sàn giao dịch sẽ góp phần hoàn thiện chính sách lao động ở tầm quốc gia, trở thành cầu nối bền vững giữa doanh nghiệp và người lao động," ông Ko Tae Yeon khẳng định.

Sự ra đời của Sàn giao dịch việc làm quốc gia nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ góc độ các ngành sản xuất trọng điểm trong nước, bà Lê Hằng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) chia sẻ về những áp lực cạnh tranh lao động gay gắt mà ngành thủy sản đang phải đối mặt. Sự dịch chuyển lao động sang các lĩnh vực như du lịch, dệt may hay dịch vụ đang khiến nhiều nhà máy thủy sản thiếu hụt nhân công trầm trọng.

"Trong bối cảnh đó, việc có một Sàn giao dịch việc làm quốc gia với dữ liệu tập trung, kết nối liên vùng và hỗ trợ theo thời gian thực sẽ là công cụ cực kỳ thiết yếu. Hệ thống sẽ giúp ngành thủy sản chủ động hơn trong việc thu hút, điều phối và ổn định lực lượng lao động, đảm bảo chuỗi cung ứng sản xuất không bị đứt gãy," bà Lê Hằng nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công nghệ, hành lang pháp lý và sự đồng thuận cao từ các cấp quản lý đến cộng đồng doanh nghiệp, Sàn giao dịch việc làm quốc gia hứa hẹn sẽ trở thành "chìa khóa" đột phá. Nền tảng này không chỉ giải quyết triệt để những bất cập hiện hữu mà còn kiến tạo một hệ sinh thái lao động số toàn diện, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội nhanh, bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên số./.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia kết nối hơn 53,6 triệu lao động với gần 1 triệu doanh nghiệp trên toàn quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)