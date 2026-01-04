Mỹ tấn công Venezuela: Tổng thống Mỹ họp báo về chiến dịch quân sự

Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố: “Đây là một trong những màn phô diễn sức mạnh quân sự và sự tự tin của Mỹ ngoạn mục, hiệu quả và hùng mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ.''

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) họp báo về vụ tấn công Venezuela, tại Palm Beach, Florida, ngày 3/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi chiến dịch quân sự tại Venezuela là nơi “sức mạnh quân sự áp đảo trên không, bộ binh và hải quân đã được sử dụng để phát động một cuộc tấn công ngoạn mục, và đó là một cuộc tấn công mà người ta chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2.”

Ông chủ Nhà trắng cũng khẳng định lực lượng tấn công của Mỹ đã “vô hiệu hóa” quân đội Venezuela trong chiến dịch này mà không hứng chịu tổn thất nhân sự nào.

Người đứng đầu nước Mỹ khẳng định sẽ “điều hành” Venezuela trong thời gian này, “cho đến khi nào có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, hợp lý và đúng đắn.''

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội một bức ảnh của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong tình trạng bị giam giữ trên tàu chiến USS Iwo Jima.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng phản đối hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, coi đây là hành vi đi ngược lại luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, trong khi tại nhiều nơi trên thế giới đã diễn ra các cuộc tuần hành ủng hộ nhân dân Venezuela và đòi trả tự do cho Tổng thống Nicolás Maduro./.

