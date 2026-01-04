Mỹ tấn công Venezuela: Tuần hành tại nhiều nơi đòi trả tự do cho ông Maduro

Sáng 3/1 (giờ địa phương), hàng nghìn người dân đã đổ ra tràn ngập đường phố thủ đô Caracas của Venezuela để bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Nicolas Maduro, người vừa bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại tư dinh trước đó vài giờ, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo này.

Theo tường thuật của truyền thông khu vực, Thị trưởng Caracas, Carmen Menéndez - người kêu gọi toàn thể người dân thủ đô xuống đường tuần hành, đã hòa cùng dòng người phản đối hành động quân sự bất ngờ của Mỹ và yêu cầu trả tự do cho lãnh đạo đất nước.

Những người tuần hành mang theo nhiều biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu như: “Tất cả nhân dân Venezuela là Maduro,'' “Tổng thống hãy vững tin, chúng tôi ở bên ông” hay “đây là dân tộc của Bolivar, Chávez và Maduro.''

Các cuộc tuần hành với số lượng hàng nghìn người cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác trên khắp Venezuela.

Tại Mỹ, tổ chức chống chiến tranh ANSWER đã ra lời kêu gọi khẩn cấp tiến hành biểu tình ngay trước Nhà trắng (Phủ Tổng thống Mỹ) tại thủ đô Washington và nhiều thành phố lớn khác của Mỹ, với khẩu hiệu chung “Nói Không với chiến tranh nhắm vào Venezuela.''

Trong thông cáo, ANSWER tuyên bố các cuộc biểu tình ôn hòa sẽ diễn ra tại thành phố Anchorage (Alaska), Charlotte (Bắc Carolina), Eugene (Oregon), Los Angeles, San Diego và San Francisco (California), New York, Pittsburgh (Pennsylvania), Phoenix (Arizona), San Marcos (Texas) và Savannah (Georgia), đồng thời nhấn mạnh “70% người dân Mỹ phản đối một cuộc chiến mới” và tố cáo mục đích của hoạt động này không phải là “chống ma túy hay bảo vệ dân chủ” mà nhắm vào nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Venezuela.

Tại Cuba, nhiều địa phương đã kêu gọi người dân xuống đường tuần hành vào chiều 3/1 (giờ địa phương) để phản đối hành động quân sự của Mỹ nhắm vào Venezuela, bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ với nhân dân quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro.

Tại thủ đô La Habana, đích thân Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel dẫn đầu hoạt động lên án hành vi quân sự của Mỹ.

Tại nhiều quốc gia khác tại Mỹ Latinh cũng ghi nhận những cuộc tuần hành ủng hộ nhân dân Venezuela và phản đối hành vi quân sự của Mỹ./.

Tổng thống Venezuela Maduro và phu nhân bị truy tố tại New York Tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Tổng thống Venezuela Maduro có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang tại Mỹ.