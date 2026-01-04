Nhiều nghị sỹ Anh chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela

Nhiều nghị sỹ Anh ngày 3/1 (giờ địa phương) đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi Chính phủ Anh lên án điều mà họ cho là một cuộc tấn công phi pháp vào một quốc gia có chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế.

Phát biểu trên mạng xã hội X, nghị sỹ Zarah Sultana cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào thủ đô Caracas là biểu hiện của “chủ nghĩa đế quốc trần trụi,'' nhằm lật đổ chính quyền hợp hiến của Venezuela và kiểm soát tài nguyên nước này.

Bà nhấn mạnh: “Chính phủ Công đảng của Thủ tướng Keir Starmer phải lên án việc này một cách dứt khoát. Đoàn kết với nhân dân Venezuela.”

Lãnh đạo Đảng Xanh Zack Polanski cũng kêu gọi Thủ tướng Starmer và Ngoại trưởng Yvette Cooper lên án cuộc tấn công mà ông mô tả là “trái phép và vi phạm luật nhân quyền quốc tế,'' cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hành động mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey cho rằng các cuộc tấn công trái luật như vậy làm gia tăng bất ổn toàn cầu và có nguy cơ tạo tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ quốc tế.

Nghị sỹ độc lập Jeremy Corbyn gọi các cuộc không kích của Mỹ là “hành động chiến tranh vô cớ và phi pháp,'' nhằm giành quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của Venezuela, đồng thời cảnh báo hành động này đặt sinh mạng của hàng triệu người vào tình thế nguy hiểm.

Một số nghị sỹ Công đảng khác, trong đó có Richard Burgon, John McDonnell và Nadia Whittome, cũng đồng loạt lên án hành động của Mỹ, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công được tiến hành mà không có sự cho phép của Liên hợp quốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế./.

