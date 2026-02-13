Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước nhấn mạnh đã hơn một nửa thế kỷ trôi qua, nhưng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hiện hữu sâu sắc trong không gian Di tích quốc gia đặc biệt tại Phủ Chủ tịch.

Sáng 13/2, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch nước Lương Cường đã thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên Khu di tích, Chủ tịch nước nhấn mạnh đã hơn một nửa thế kỷ trôi qua, nhưng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hiện hữu sâu sắc trong không gian Di tích quốc gia đặc biệt - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Những di tích, tài liệu, hiện vật tại đây chính là bằng chứng sống động, chân thực nhất, phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người./.