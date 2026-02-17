Người dân Thủ đô dậy sớm tận hưởng không khí sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ

Đời sống
Ngày 17/2/2026, sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, Thủ đô dần' thức dậy' trong một vẻ đẹp vừa hư vừa thực, một Hà Nội không tiếng còi xe, không khói bụi, không những dòng người hối hả ngược xuôi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khác với vẻ tấp nập thường thấy của một đô thị gần 9 triệu dân, các cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố sáng nay vắng lặng đến ngỡ ngàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dưới màn sương mỏng manh và thời tiết se lạnh, những con đường trung tâm như Tràng Tiền, Trần Phú, Giảng Võ… thênh thang. Người dân cảm nhận rõ ràng hơn “nhịp thở chậm rãi" của thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh hiếm hoi ấy gợi lên cảm giác bình yên khác lạ của Thủ đô ngày đầu năm, như thể Hà Nội đang lắng lại sau những phút giây rộn ràng giao thừa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều người dân Thủ đô lựa chọn thời điểm sáng sớm Mùng 1 để làm lễ xuất hành, cả gia đình bạn bè cùng nhau dạo phố du xuân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trái ngược với sự vắng vẻ ở nhiều nơi, khu vực phố cổ quanh hồ Hoàn Kiếm sáng mùng 1 Tết lại trở nên rộn ràng. Tại đây, người dân Thủ đô và du khách tập trung đông đúc từ rất sớm để hưởng không khí Tết truyền thống. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những con ngõ nhỏ trong phố cổ cũng trở nên nhộn nhịp bởi những người dân đến chụp ảnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thời tiết Hà Nội mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 là sự kết hợp hoàn hảo của tiết trời xuân miền Bắc. Nhiệt độ rơi vào khoảng 18-22 độ phù hợp đi du xuân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đặc biệt, trang phục truyền thống là nét văn hóa được phát huy rõ nét. Nhiều người dân Hà Nội diện áo dài truyền thống xúng xính khắp ngõ phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không khí những ngày Tết lan tỏa trong từng ngõ phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trên hè phố dễ dàng bắt gặp những tốp người xúng xính áo dài thong thả đi dạo, thỉnh thoảng dừng lại ngắm góc phố quen hay chụp vài kiểu ảnh truyền thống. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một họa sỹ tranh thủ lưu lại những nét vẽ trong một góc phố cổ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thời điểm 8 giờ sáng, màn sương bắt đầu tan đi nhường chỗ cho một bầu trời xuân trong trẻo. Hà Nội kết thúc những giờ phút tĩnh lặng đầu tiên để bước vào một chuỗi ngày lễ hội rộn ràng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Con phố Tạ Hiện đầy huyên náo trong sáng sớm Mùng 1. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng sớm mùng Một, các hàng quán trên khu vực phố cổ đã mở cửa đón khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng mùng Một ở Hà Nội vừa mang nét tĩnh lặng, vừa đượm đà sắc xuân. Giữa đường phố thênh thang là những sắc màu tươi tắn của áo dài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những vị khách du lịch quốc tế dường như cũng cảm nhận một Hà Nội rất khác trong sáng Mùng 1 Tết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều người dân lựa chọn áo dài truyền thống để chạy những bước chạy đầu tiên xung quanh Bờ Hồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh sắc bình yên pha lẫn niềm vui mừng năm mới đã tạo nên một bức tranh Thủ đô đầy cảm xúc trong sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân Thủ đô dậy sớm tận hưởng không khí sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng đầu tiên của năm mới Tết Bính Ngọ 2026, Thủ đô thức dậy trong một vẻ đẹp vừa hư vừa thực một vẻ đẹp mà có lẽ chỉ những ai sống và yêu Hà Nội đến tận cùng mới có thể cảm nhận trọn vẹn.

Minh Sơn
#Không khí bình yên đầu năm #Hà Nội ngày Tết truyền thống #Vắng vẻ phố cổ sáng Mùng 1 #Trang phục áo dài truyền thống #Khám phá Hà Nội trong sáng sớm #Không khí lễ hội đầu năm #Ảnh hưởng của thời tiết xuân #Hoạt động du xuân và chụp ảnh #Cảm xúc ngày đầu năm mới #Thay đổi nhịp sống đô thị dịp Tết #hà nội #mùng 1 tết #hà nội sáng mùng 1 tết TP. Hà Nội

