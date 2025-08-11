Những điểm nhấn đưa chùa Bái Đính trở thành điểm đến nổi bật Travellers’ Choice

Kết quả này là sự ghi nhận từ hàng triệu đánh giá tích cực của du khách khắp năm châu - minh chứng cho vẻ đẹp, giá trị văn hóa, tâm linh và dịch vụ mà chùa Bái Đính mang lại./.

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) mới đây vinh dự được TripAdvisor - nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới vinh danh trao giải thưởng danh giá "Travellers’ Choice - Điểm đến nổi bật" với tick Xanh đặc biệt.

Điều này không chỉ thể hiện uy tín vượt trội của chùa trong mắt bạn bè quốc tế, mà còn khẳng định sự tin cậy khi du khách nước ngoài tìm kiếm thông tin về địa điểm du lịch nổi tiếng này.

