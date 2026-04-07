Doanh thu ngành quảng cáo của Trung Quốc lần đầu vượt mốc 290 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 7/4, Tổng cục Giám sát và Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc công bố số liệu cho thấy năm 2025, doanh thu hoạt động quảng cáo của các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp quy mô lớn tại nước này đã lần đầu đạt 2.050,21 tỷ nhân dân tệ (khoảng 298,86 tỷ USD), tăng gấp đôi so với năm 2020.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 16,8%.

Công nghệ số và trí tuệ hóa đang trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng ngành quảng cáo, tạo xung lực mạnh mẽ cho phát triển. Số liệu cho thấy, trong năm ngoái, doanh thu quảng cáo trên Internet đạt 1.357,43 tỷ nhân dân tệ (197,23 tỷ USD), tăng 34,6% so với cùng kỳ và chiếm 66,2% tổng doanh thu toàn ngành.

Xét theo khâu phát hành, doanh thu từ quảng cáo Internet đạt 1.251,84 tỷ nhân dân tệ (181,88 tỷ USD), chiếm 89,1% tổng doanh thu quảng cáo trên các loại hình truyền thông.

Cùng với đó, quy mô và hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh doanh trong ngành quảng cáo tiếp tục được nâng cao. Hiện có hơn 1.400 doanh nghiệp có doanh thu quảng cáo trên 100 triệu nhân dân tệ, tổng lợi nhuận và thuế duy trì tăng trưởng ổn định.

Đáng chú ý, doanh thu quảng cáo của các nền tảng Internet lớn tăng trên 36,1%, trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển chất lượng cao của ngành.

Về phân bố khu vực, mô hình phát triển theo hướng cân bằng hơn giữa miền Đông, miền Trung và miền Tây tiếp tục được củng cố.

Trung Quốc có 19 tỉnh, khu tự trị và thành phố có doanh thu quảng cáo vượt 10 tỷ Nhân dân tệ. Trong đó, 4 địa phương gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông và Chiết Giang đạt tổng doanh thu 1.404,18 tỷ nhân dân tệ (204,02 tỷ USD), chiếm 68,5% cả nước, giảm 5,5 điểm phần trăm so với cuối giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, cho thấy chênh lệch phát triển khu vực tiếp tục được thu hẹp./.

