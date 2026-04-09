Trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh: Đóng vai trò "huyết mạch" cho tăng trưởng

Tại buổi họp báo quý 1 do Bộ Tài chính tổ chức vào ngày 9/4, ông Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhận định thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những chuyển biến rõ nét sau giai đoạn tái cấu trúc.

Kết quả trong quý 1 với khối lượng phát hành riêng lẻ ghi nhận tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư dần quay trở lại đồng thời cho thấy hiệu quả từ những chính sách điều hành linh hoạt của các cơ quan quản lý.

Ông Hoàng Hải nhấn mạnh đây là tiền đề quan trọng để thị trường vốn trở lại vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn thiết yếu cho nền kinh tế.

Về khung pháp lý, ông Hải chia sẻ Bộ Tài chính hiện đang khẩn trương hoàn thiện Nghị định sửa đổi các 153/2020/NĐ-CP, 65/2022/NĐ-CP và 08/2023/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Việc sửa đổi này tập trung vào nhiệm vụ làm rõ trách nhiệm của các bên tham gia, tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường và đặc biệt là chuẩn hóa các điều kiện đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Hệ thống quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý an toàn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sở hữu trái phiếu đồng thời loại bỏ các hành vi gian lận thông tin. Theo lộ trình, Nghị định này dự kiến sẽ được ban hành ngay trong tháng 4/2026 nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc kiện toàn thể chế, ông Hoàng Hải cho biết cơ quan quản lý cũng đang triển khai các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cả phía cung và phía cầu của thị trường.

Về phía cung, ngành chứng khoán sẽ đẩy mạnh việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và chú trọng phát triển các loại hình trái phiếu dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Song song với đó, các chính sách thúc đẩy phía cầu cũng được chú trọng thông qua việc nghiên cứu sửa đổi quy định cho phép các quỹ bảo hiểm và quỹ hưu trí tự nguyện tham gia đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm cao.

Mục tiêu cốt lõi mà Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng tới là phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, kiên quyết không để lặp lại các rủi ro về thanh khoản như giai đoạn 2021-2022. Một thị trường trái phiếu lành mạnh sẽ đóng vai trò là "huyết mạch" quan trọng cung ứng nguồn lực tài chính, hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bà Thị Thanh Hương, bà Trịnh Thị Hương cho biết sau 10 tháng triển khai Nghị quyết 68, nhiều chính sách đã đi vào thực tế.

Về triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, bà Trịnh Thị Thanh Hương, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết sau 10 tháng triển khai Nghị quyết, nhiều chính sách đã đi vào thực tế. Về tài khóa, việc bãi bỏ lệ phí môn bài giúp doanh nghiệp giảm chi phí gia nhập thị trường đồng thời áp dụng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) thành lập mới.

Về khoa học công nghệ, quy định mới cho phép doanh nghiệp tính chi phí R&D (nghiên cứu và phát triển) bằng 200% chi phí thực tế khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Đặc biệt là về đất đai, các SME khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ cao tại các khu công nghiệp được hỗ trợ giảm 30% tiền thuê đất cho. Nhiều chương trình hỗ trợ quy mô lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó phải kể đến chương trình đào tạo 10.000 CEO; Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong và chương trình "Go Global" hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, bà Hương cũng nhìn nhận khối lượng công việc rất lớn và phải thực hiện trong thời gian ngắn, trong khi nguồn lực về con người và tài chính còn hạn chế. Bên cạnh đó, bà cho biết dự kiến tháng 5/2026 (tròn 1 năm triển khai), Bộ Tài chính sẽ tham mưu Chính phủ tổ chức sơ kết, đánh giá cụ thể bằng số liệu về tác động của Nghị quyết đối với cộng đồng doanh nghiệp./.

Ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số." Kết luận nêu rõ quan điểm: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng '2 con số' gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, hiệu quả; Đánh giá sát tình hình, linh hoạt các giải pháp vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 2027-2030." Theo đó, mục tiêu trong năm 2006 và những năm tiếp theo là phát triển nhanh, bền vững đất nước; Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân Trong quý 1, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển.