Quý 1: Tăng cường các giải pháp quản lý giá và dự trữ quốc gia

Ngày 9/4, Bộ Tài chính cho biết đã chủ động chỉ đạo toàn ngành thực hiện các phương án quản lý, điều hành giá sát với diễn biến thực tế, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bằng việc đẩy mạnh các giải pháp bình ổn thị trường, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và kiểm soát chặt chẽ kê khai thuế, mặt bằng giá cả nhìn chung được duy trì ổn định. Dù thị trường có sự sôi động theo quy luật hàng năm vào giữa tháng Hai, nhưng nhờ sự chuẩn bị kịp thời về nguồn cung lương thực và thực phẩm thiết yếu từ các địa phương, tình trạng khan hàng hay sốt giá đã không xảy ra, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để thực hiện điều chỉnh giá theo chu kỳ hàng tuần nhằm bám sát biến động của thị trường năng lượng thế giới. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng Hai và đầu tháng Ba, các xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông giữa Iran, Israel và các quốc gia lân cận đã gây áp lực lớn lên nguồn cung qua eo biển Hormuz. Diễn biến này khiến giá dầu thô thế giới có thời điểm vượt ngưỡng 110 USD/thùng và duy trì quanh mức 100 USD/thùng, dẫn đến việc giá xăng dầu trong nước phải điều chỉnh tăng trong các kỳ điều hành gần đây.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện về tăng cường các biện pháp quản lý giá đồng thời chuẩn bị báo cáo kịch bản ứng phó cho cuộc họp Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Song song với quản lý giá, công tác quản lý dự trữ Nhà nước cũng đạt được những kết quả quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội. Tính chung từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng gạo xuất cấp cứu trợ và hỗ trợ đạt gần 65,7 nghìn tấn.

Trong đó, hỗ trợ cho người dân dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt chiếm gần 14,7 nghìn tấn; Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ trên 864,6 tấn và hỗ trợ dự án trồng rừng là 1,05 nghìn tấn. Đáng chú ý, công tác hỗ trợ giáo dục ghi nhận khối lượng lớn nhất với trên 49,1 nghìn tấn gạo dành cho học sinh, bao gồm phần lớn cho học kỳ 2 năm học 2025-2026 và phần bổ sung cho học kỳ 1.

Bên cạnh các nhiệm vụ trong nước, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện xuất cấp 2 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để viện trợ cho Philippines nhằm khắc phục hậu quả bão lụt, góp phần tăng cường quan hệ đối ngoại và tinh thần tương trợ quốc tế./.

Ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số." Kết luận nêu rõ quan điểm: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng '2 con số' gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, hiệu quả; Đánh giá sát tình hình, linh hoạt các giải pháp vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 2027-2030." Theo đó, mục tiêu trong năm 2006 và những năm tiếp theo là phát triển nhanh, bền vững đất nước; Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

