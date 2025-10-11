Doanh nghiệp Hưng Yên gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội

Trong bức tranh phát triển kinh tế-xã hội của Hưng Yên, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đang khẳng định vai trò nòng cốt, động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến, hàng chục nghìn doanh nghiệp tại Hưng Yên không ngừng mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, chung sức cùng chính quyền hiện thực hóa mục tiêu ngày càng giàu đẹp, thịnh vượng.

Chủ lực trong đóng góp ngân sách

Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 30.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Cộng đồng doanh nghiệp năng động ấy đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.

Đáng nói, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp trên 60% tổng thu ngân sách toàn tỉnh mỗi năm. Con số trên khẳng định vai trò chủ lực của khu vực doanh nghiệp trong bức tranh kinh tế địa phương.

Những năm qua, với tinh thần "chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp," tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Song song đó là việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới, thu hút dòng vốn lớn về tỉnh.

Nhờ chính sách cởi mở và môi trường đầu tư thông thoáng, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã có 14.186 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 200.199 tỷ đồng, tăng 47,63% về số doanh nghiệp và 126,89% về vốn đăng ký so với giai đoạn trước. Trong đó, xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao với vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD, tạo nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững.

Công nhân tại Khu Công nghiệp Phố Nối A hăng say sản xuất. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Không chỉ tập trung vào doanh nghiệp lớn, Hưng Yên còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất truyền thống, giúp họ thích ứng với cơ chế thị trường, tiếp cận khoa học-công nghệ, đổi mới mẫu mã và nâng cao giá trị sản phẩm.

Những ngày này, dọc con đường chính dẫn vào làng nghề đúc đồng Lộng Thượng, xã Đại Đồng (Hưng Yên), âm thanh rộn rã của lò đúc, tiếng mài giũa kim loại hòa cùng niềm hứng khởi của người thợ đang tạo tác ra những sản phẩm từ đồng, làm cho bức tranh quê sống động, ấm no.

Giữa dòng chảy của công nghiệp hóa, khi máy móc có thể làm ra hàng nghìn sản phẩm giống hệt nhau, thì mỗi sản phẩm từ bàn tay người thợ Lộng Thượng vẫn giữ được nét riêng, thấm đẫm tinh hoa văn hóa dân tộc.

Tại cơ sở đúc đồng Bảo Long của nghệ nhân Dương Việt Bách (Lộng Thượng, Đại Đồng), hàng trăm sản phẩm bằng đồng được bày bán bên cạnh xưởng chế tác. Từ tượng truyền thần đến đôi hạc cao ngang đầu người, tới những món đồ lưu niệm nhỏ tinh xảo đều do nghệ nhân này tạo tác.

Không giấu được niềm tự hào khi thế hệ trẻ đã phát huy và làm rạng danh nghề của cha ông, anh Bách tự hào tiết lộ hiện làng nghề đã chế tác được khoảng 200 loại sản phẩm; trong đó nổi trội là đồ thờ cúng.

Mấy năm nay, nhờ ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào công đoạn làm khuôn nên sản phẩm của Lộng Thượng ngày càng tinh xảo, mang tính thẩm mỹ cao, được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Nghệ nhân Dương Việt Bách (áo đỏ), thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng (Hưng Yên) giới thiệu các sản phẩm được chế tác từ đồng. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Tuy nhiên, anh Dương Việt Bách cũng như nhiều hộ dân làm nghề đúc đồng mong mỏi được xã quy hoạch ra khu làng nghề riêng để có cơ hội mở rộng sản xuất, hạn chế ảnh hưởng môi trường. Mặt khác, cần tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và được hỗ trợ xúc tiến thương mại, giúp sản phẩm vươn xa hơn, khẳng định vị thế trên thị trường.

Tinh thần khát vọng làm giàu chính đáng ấy cũng lan tỏa đến nhiều doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất truyền thống khác.

Anh Trần Văn Đông - Công ty Trách nhiệm hữu hạn bánh kẹo Thiên Đức - bày tỏ hy vọng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh sẽ tạo ra những cơ chế thúc đẩy cơ sở sản xuất truyền thống có thêm nguồn lực về vốn và chính sách để mở rộng quy mô, tạo việc làm ổn định cho người lao động nông thôn.

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên đang bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của khát vọng và hội nhập.

Sự ra đời của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân càng củng cố niềm tin cho doanh nhân, doanh nghiệp Hưng Yên trong hành trình vươn lên làm chủ thị trường, khẳng định thương hiệu của quê hương mình.

Ông Trần Xuân Thọ - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên cho biết, các doanh nghiệp trẻ của tỉnh đều mang trong mình khát vọng lớn mạnh, muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Dưới sự chỉ đạo của tỉnh và định hướng từ Nghị quyết 68, doanh nghiệp Hưng Yên sẽ tiếp tục phát triển, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương.

Hiện nay, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên quy tụ hơn 300 hội viên là những người tiên phong trong phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, có nhiều ý chí, khát vọng cống hiến và làm giàu.

Nhấn mạnh hơn về nội dung trên, ông Nguyễn Như Kiên - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hưng Yên - cho biết tinh thần "nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm" là giá trị cốt lõi của thế hệ doanh nhân trẻ hôm nay.

Các doanh nhân mong muốn mang làn gió mới hòa chung cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cùng nhau mang trí tuệ kinh nghiệm để dựng xây quê hương Hưng Yên giàu đẹp, văn minh.

Thời gian tới, Hưng Yên có kế hoạch chỉ đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại để doanh nghiệp, doanh nhân mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với đối tác trong và ngoài nước.

Thông qua các chương trình kết nối cung-cầu, giao lưu văn hóa-kinh tế đưa hình ảnh doanh nghiệp và con người Hưng Yên quảng bá mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên thương trường.

Cho rằng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên - nhấn mạnh tỉnh đã và đang đồng hành, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cùng đó, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng văn hóa kinh doanh, đề cao đạo đức doanh nhân, gắn tăng trưởng kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và trách nhiệm xã hội. Đó không chỉ là nền tảng cho sự phát triển lâu dài mà còn là yếu tố nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp Hưng Yên trên trường quốc tế.

Được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Hưng Yên hôm nay đang phát huy mạnh mẽ ý chí, trí tuệ và bản lĩnh của mình. Họ không chỉ nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo và dấn thân, mà còn chung một mục tiêu cao đẹp hơn - phụng sự quê hương, đất nước./.

