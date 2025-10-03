Hưng Yên phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh ở phía Bắc

Sáng 3/10, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề "Đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tự tin, tự lực, tự cường, tạo đột phá phát triển tỉnh Hưng Yên nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc."

Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương và Quân khu 3; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân... cùng 438 đại biểu đại diện cho trên 182.000 đảng viên đến từ 108 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các chỉ đạo của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, Hưng Yên là một địa phương hoàn thành sớm nhất cả nước việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, với 108/108 đại hội của các tổ chức Đảng trực thuộc trong tháng 8/2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chúc mừng và đánh giá cao thành tựu phát triển Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong 5 năm qua.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cơ bản nhất trí với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 Báo cáo chính trị Đại hội đã chỉ ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng gợi mở 3 thuận lợi và 6 công tác lớn đối với Đại hội, trong đó, thuận lợi là chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của Trung ương trong triển khai các chủ trương, quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, nhất là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Tỉnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế; đổi mới xây dựng và thực hiện pháp luật; phát triển giáo dục và đào tạo... đang tạo cơ hội lịch sử cho sự phát triển đột phá của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để tận dụng thời cơ, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Việc thành lập tỉnh Hưng Yên mới đã mở rộng không gian phát triển, tạo thêm lợi thế, tiềm năng, cơ hội mới, do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tỉnh cần tiếp tục phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng các điều kiện thuận lợi, xác định rõ vai trò là cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh và nông nghiệp sinh thái hiện đại, đi đầu cả nước về chuyển đổi số, phát triển xanh, cải cách hành chính.

Khẳng định đây không chỉ là cộng hưởng về tiềm năng kinh tế, mà còn là sự giao hòa, bồi đắp giá trị văn hóa, tinh thần, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc gợi mở định hướng biến các giá trị văn hóa, lịch sử trở thành động lực, nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển, là sức mạnh mềm để tỉnh Hưng Yên mới phát triển nhanh, bền vững, mang bản sắc riêng.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trên cơ sở khai thác tối đa các điều kiện thuận lợi, các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận làm sâu sắc hơn các nhiệm vụ, giải pháp, những đột phá cần tập trung thực hiện với 6 công tác lớn.

Đó là, cần tiếp tục nghiên cứu rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị để tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; tập trung chuyển đổi mô hình phát triển, nhất là phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh cần xây dựng và phát triển văn hóa-xã hội toàn diện, khơi dậy sức mạnh con người và truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm môi trường ổn định để phát triển; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố sự gắn bó, đồng thuận trong nhân dân.

Phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Với tinh thần trách nhiệm cao, dự thảo các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, chu đáo, phát huy trí tuệ tập thể, tiếp thu đầy đủ, sâu sắc ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết của Trung ương, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ, trí thức, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Các văn kiện trình Đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết, niềm tin vững chắc và khát vọng phát triển, đồng thời thể hiện sự đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Hưng Yên.

ÔngNguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh nhiều chủ trương, đường lối đổi mới và phát triển đất nước trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; nhiều chủ trương, quyết sách của Trung ương được ban hành gần đây mang tính cách mạng, đột phá chiến lược, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

Hưng Yên đang đứng trước cơ hội lịch sử với tâm thế và lực, sức mạnh tổng hợp đã được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là việc hợp nhất với Thái Bình đã mở rộng dư địa, không gian, nguồn lực, tạo động lực phát triển mới với quy mô, tiềm năng lớn hơn, bước ngoặt mang tính chiến lược, tạo ra giá trị cộng hưởng vượt trội...

Đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, khoa học và linh hoạt, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, rõ nét trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có những kết quả mang tính đột phá.

Tỉnh Hưng Yên (cũ) hoàn thành vượt 12/19 nhóm chỉ tiêu và 7/19 nhóm chỉ tiêu đạt Nghị quyết Đại hội đề ra. Tỉnh Thái Bình (cũ) vượt 5/20 chỉ tiêu, đạt 7/20 chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên; xây dựng nền kinh tế năng động, phát triển nhanh, bền vững dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đến năm 2035, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1. Đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương; có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc...

Với hệ thống 34 chỉ tiêu cụ thể, trong đó, nổi bật có chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 đạt 10-11 %/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 180 triệu đồng; đến năm 2030, 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch; 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực đô thị và nông thôn được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 0,5%...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Đại hội xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu, kinh tế tư nhân là một động lực phát triển quan trọng nhất, là đòn bẩy của kinh tế địa phương; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng số và hệ thống giao thông; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới...

Tại phiên khai mạc Đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10./.

