Hưng Yên: Bứt phá từ nguồn nhân lực chất lượng và công nghiệp công nghệ cao

Năm năm qua là chặng đường bứt phá mạnh mẽ về phát triển công nghiệp, đưa Hưng Yên thành điểm sáng về thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Những thành quả ấy khẳng định sự lãnh đạo quyết liệt của tỉnh, sự đồng hành của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với niềm tin và khí thế mới, Hưng Yên đang tiếp tục đưa ra những giải pháp đột phá nhằm bứt tốc nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Doanh nghiệp bùng nổ, vốn đầu tư tăng vượt bậc

Khi ánh nắng đầu ngày vừa chiếu rọi, từng dòng người đã tấp nập đổ về cổng Khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên), tạo không khí lao động hối hả. Hàng trăm công nhân nối nhau vào ca làm việc.

Trong nhà xưởng, tiếng máy móc, dây chuyền sản xuất vận động liên hồi, cho ra đời những sản mang thương hiệu Việt, Mỹ, Hàn, Nhật Bản…, xuất khẩu đi khắp thế giới.

Trong số những công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp có Trần Minh Đức, sinh năm 1990, ở xã Như Quỳnh (Hưng Yên) từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Về nước năm 2022, Đức quyết định ở lại quê hương đầu quân cho 1 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Khu công nghiệp cách nhà 7 phút đi xe máy, với mức lương 15 triệu đồng/ tháng.

Trần Minh Đức chia sẻ anh cảm thấy may mắn khi được làm việc gần nhà vì tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp về đầu tư tại Hưng Yên, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Câu chuyện giản dị của anh Đức cũng chính là minh chứng sống động từ chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh: phát triển kinh tế gắn liền với tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Giai đoạn 2021-2025, Hưng Yên đã có bước phát triển mạnh mẽ trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Những con số biết nói đã chứng minh cho nhận định này. Toàn tỉnh đã có 14.186 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 200.199 tỷ đồng, tăng 47,63% về số doanh nghiệp và 126,89% về vốn so với giai đoạn trước.

Tỉnh đã thu hút 912 dự án đầu tư trong nước và ngoài nước với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 368.194 tỷ đồng và 10 tỷ USD (tương đương khoảng 24,5 tỷ USD), chiếm gần 60% tổng vốn đăng ký lũy kế đến giữa năm 2025.

Đặc biệt, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp được triển khai và đi vào hoạt động hiệu quả. Đến tháng 6/2025, toàn tỉnh có 1 khu kinh tế, 23 khu công nghiệp được thành lập (trong đó 5 khu nằm trong khu kinh tế) với tổng diện tích 5.891,4 ha, tỷ lệ lấp đầy 64,9%. Đồng thời, Hưng Yên có 74 cụm công nghiệp đã được thành lập, với tổng diện tích 3.931,2ha, trong đó 34 cụm đã đi vào hoạt động.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Hào (Hưng Yên). (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Đáng chú ý, do cải cách hành chính, rút gọn thủ tục, nhiều khu công nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong vòng 1 tháng. Đơn cử như dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sạch” tại xã Xuân Trúc của nhà đầu tư nước ngoài, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 6/7/2021 thì ngày 6/8/2021 dự án được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; triển khai xây dựng trên thực địa vào tháng 11/2022.

Đằng sau sự lớn mạnh của các khu, cụm công nghiệp là nỗ lực không nhỏ trong giải phóng mặt bằng-vốn luôn là thách thức với mọi địa phương. Tại Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025, đã giải phóng mặt bằng hơn 10.702ha đất, phục vụ triển khai hàng loạt dự án phát triển kinh tế-xã hội. Kết quả này khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân.

Nhìn nhận về nội dung này, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng (Hưng Yên), cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng trong điều hành, quản lý.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng (Hưng Yên), trao đổi với phóng viên TTXVN. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/Vietnam+)

Trong đó, dấu ấn mạnh mẽ nhất là việc tỉnh thành lập “Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm,” do trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Ban. Nhiệm vụ của Ban hàng tháng họp, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong giải phóng mặt bằng, thúc đẩy dự án về đích đúng tiến độ.

“Việc làm này bước đi sáng tạo và quyết liệt trong điều hành chỉ đạo Đảng mà các nhiệm kỳ trước không có. Nhờ vậy, nhiều ‘nút thắt’ đã được khơi thông, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ, đưa dòng vốn đầu tư chảy mạnh các nhà máy, tạo thêm việc làm và của cải cho xã hội,” ông Thắng nói.

Không chỉ vậy phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, những năm tới, tỉnh Hưng Yên còn tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược nhằm phát triển nhanh và bền vững.

Đó là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng số và hạ tầng giao thông; đồng thời xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ.

Hưng Yên đang tiếp tục đưa ra những giải pháp đột phá nhằm bứt tốc nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Hiện thực hóa khát vọng hướng biển

Với lợi thế là cửa ngõ giao thương, hạ tầng đồng bộ cùng chính sách thu hút đầu tư cởi mở, thông thoáng, những năm gần đây, Hưng Yên đã và đang hiện thực hóa cuộc "bứt phá" mạnh mẽ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

Sự kết hợp này đã giúp Hưng Yên không chỉ củng cố vị thế là trung tâm công nghiệp mà còn đặt mục tiêu trở thành động lực phát triển mới; đặc biệt là phát huy các lợi thế sau sáp nhập địa giới hành chính, qua đó, mở rộng không gian phát triển, đặc biệt là phát triển kinh tế biển.

Không chỉ tối ưu hóa các khu công nghiệp hiện có, sau sáp nhập cùng tỉnh Thái Bình với không gian hướng biển, tỉnh Hưng Yên mới đang đứng trước cơ hội phát triển vượt bậc với tầm nhìn chiến lược mang tính đột phá, đó là xây dựng một Khu kinh tế tự do, dựa trên nền tảng Khu kinh tế.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hưng Yên, hiện khu kinh tế có 5 khu công nghiệp đang đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động. (Ảnh: Thế Duyệt/Vietnam+)

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hưng Yên, hiện khu kinh tế có 5 khu công nghiệp đang đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động gồm Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Khu công nghiệp Tiền Hải, Khu công nghiệp Hải Long, Khu công nghiệp VSIP Thái Bình và Khu công nghiệp Hưng Phú (nằm trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũ) với tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 46%.

Tại Khu công nghiệp Hưng Phú những ngày này, khí thế thi công trên công trường rất sôi nổi, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 dự án vào quý 1/2026. Dự án có tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng với tổng diện tích quy hoạch khoảng 210 ha do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Geleximco Hưng Phú (Tập đoàn GELEXIMCO) là chủ đầu tư.

Ông Vũ Đức Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Geleximco Hưng Phú, cho biết dự án lõi của Khu công nghiệp Hưng Phú là Nhà máy sản xuất ôtô GEL O&J với tổng vốn đầu tư 319 triệu USD, diện tích sử dụng đất hơn 381.000m2. Dự án không chỉ đơn thuần là một nhà máy sản xuất, mà còn là hạt nhân để thu hút các dự án vệ tinh, tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ mạnh mẽ. Trong đó, Công ty ưu tiên thu hút những dự án phát triển bền vững, phát triển xanh và các ngành công nghiệp hỗ trợ cho nhà máy sản xuất ôtô. Đây là chiến lược nhằm tạo ra một Khu công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường và có giá trị kinh tế lâu dài.

Công nhân làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Maxport Limited xã Tân Thuận, Hưng Yên. (Ảnh: Thế Duyệt/Vietnam+)

Còn tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái với diện tích trên 588ha nằm trong Khu kinh tế Thái Bình khởi công xây dựng năm 2020 được xác định là dự án hạt nhân, mở đường thu hút đầu tư, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Hiện, công tác giải phóng mặt bằng tại đây đã đạt trên 99%. Lũy kế đến nay, Khu công nghiệp Liên Hà Thái đã tiếp nhận 52 dự án (trong đó có 49 dự án vốn FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,6 tỷ USD), đạt tỷ lệ lấp đầy 52%.

Để hiện thực hóa khát vọng hướng biển, bên cạnh phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển các ngành kinh tế hàng hải, cảng biển, cảng sông, cảng cạn và dịch vụ hậu cần logistics gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực đồng bằng sông Hồng, tỉnh Hưng Yên đặc biệt chú trọng xây dựng đề án chuyển đổi khu kinh tế ven biển thành khu kinh tế tự do, đa ngành với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Trong đó, khu kinh tế tự do được xác định sẽ trở thành động lực phát triển mới của tỉnh và là cửa ngõ hướng biển ra thế giới của khu vực phía Bắc và đồng bằng sông Hồng; trong đó, bao gồm ít nhất 5 cụm liên kết ngành: sản xuất tiên tiến; sản xuất công nghệ cao; năng lượng; dịch vụ số và đổi mới sáng tạo; dịch vụ hỗ trợ và hạ tầng trong các lĩnh vực.

Với những nền tảng hiện có, cùng tinh thần đồng thuận, quyết tâm cao, Hưng Yên đang nỗ lực bứt phá với mục tiêu phấn đấu đến năm 2035 trở thành tỉnh có công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; đồng thời, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc. Đây là hành trình đòi hỏi sự kiên định, đột phá trong chính sách và nỗ lực kiến tạo một môi trường đầu tư bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa. (Ảnh Đinh Văn Nhiều/Vietnam+)

Khép lại nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn nổi bật, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có phương châm “Chủ trương một, giải pháp mười, quyết tâm hai mười” và tinh thần 5 rõ: “Rõ việc, rõ người, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.” Cụ thể, về phát triển định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới sẽ gắn với chiến lược phát triển kinh tế nhanh và bền vững, dựa trên 5 trụ cột chủ đạo.

Tỉnh tập trung phát triển nền công nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, lao động và thân thiện môi trường trên cơ sở tạo lập hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ; phát triển kinh tế biển bền vững, xây dựng khu kinh tế tự do đa ngành đối chuẩn quốc tế, gắn với lấn biển, trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ, dịch vụ logistics, cảng biển, sân bay, đô thị nghỉ dưỡng biển, hội tụ nhân tài và tạo cực tăng trưởng mới cho vùng đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước.

Đầu tư hạ tầng và nhân lực số

Với định hướng rõ ràng, đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng và con người, Hưng Yên đang từng bước làm chủ công cuộc chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc để bứt phá, đưa tỉnh trở thành điểm sáng trong tiến trình phát triển công nghiệp hiện đại và kinh tế số của cả nước.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên đã chi gần 1.700 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, gấp 6,2 lần so với giai đoạn 2016-2020.

Nguồn lực này tập trung đầu tư cho hạ tầng số, hạ tầng khoa học-công nghệ, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị công nghệ, máy tính và thiết bị đầu cuối. Các trung tâm phục vụ hành chính công được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn pháp luật và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, đi kèm với hạ tầng số, nhân lực chính là yếu tố quyết định để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phát triển và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì vậy, tỉnh rất quan tâm đầu tư, phát triển, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là đội ngũ lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Để thực hiện, Hưng Yên ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, tuyển dụng cán bộ khoa học-công nghệ; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm đối tượng cán bộ; hoàn thiện khung năng lực, vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá; đổi mới cơ chế tuyển dụng và đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, hiệu quả, chú trọng năng lực, sản phẩm, kết quả.

Tỉnh nghiên cứu, ban hành cơ chế thu hút trí thức trẻ, cán bộ khoa học-công nghệ, kỹ thuật và người có trình độ chuyên môn cao.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định coi khoa học-công nghệ là một trong những đột phá chiến lược. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 30% GRDP của tỉnh. Qua đây cho thấy tỉnh Hưng Yên quyết tâm cao trong việc xây dựng nền kinh tế hiện đại, dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.

Định hướng rõ ràng và quyết tâm chính trị cao, người dân Hưng Yên tin tưởng rằng mảnh đất Phố Hiến xưa sẽ bừng sáng hơn trong tương lai, đạt được mục tiêu đã đề ra./.

Hưng Yên trang bị 'lá chắn số' cho mỗi người dân. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)