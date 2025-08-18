Chính trị

Chủ tịch nước gửi lời chúc xã Bắc Thái Ninh (Hưng Yên) giàu đẹp, văn minh

Chủ tịch nước gửi lời chúc xã Bắc Thái Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc trong kỳ đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, thúc đẩy phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trong hai ngày 17-18/8, Đảng bộ xã Bắc Thái Ninh (tỉnh Hưng Yên) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; cùng Đoàn công tác của Bộ Chính trị... Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, theo chương trình công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ về dự và chỉ đạo Đại hội này, tuy nhiên do trùng với chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước không thể về dự Đại hội.

Thừa ủy quyền, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải trao quà của Chủ tịch nước Lương Cường tặng Đảng bộ xã Bắc Thái Ninh. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Chủ tịch nước gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang của xã và chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Bắc Thái Ninh đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng xã ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên ghi nhận, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ hai xã Dương Hồng Thủy và Thái Phúc (trước đây) đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và cơ bản đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường; kinh tế, xã hội ổn định và phát triển khá; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, an sinh xã hội không ngừng được nâng cao; quân sự, quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh, bối cảnh tình hình mới đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Thái Ninh.

Đại hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá phát triển để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đặc biệt là đưa xã phát triển triển cùng và vượt kịp với các địa phương trong tỉnh Hưng Yên.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Đại hội cần xác định rõ các khâu đột phá chiến lược để xã phát triển toàn diện, chuyển mình rõ nét trên các lĩnh vực. Với các định hướng, chiến lược phát triển đã được Đại hội thông qua, xã cần chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch, tổ chức không gian phát triển phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới, không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của chính quyền.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm kiến tạo, hỗ trợ, dẫn dắt người dân trong nghiên cứu, xây dựng và triển khai các mô hình hay, cách làm kinh tế sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong xã hội; xây dựng làng quê sáng xanh, sạch, đẹp, bảo vệ vững chắc làng quê không có tệ nạn xã hội, không có tội phạm; thực hiện tốt các chính sách an sinh, cải thiện phúc lợi xã hội, chăm sóc tốt các gia đình có công với cách mạng...

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Đồng chí Phạm Văn Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Xã Bắc Thái Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ hai xã Dương Hồng Thủy và Thái Phúc, với tổng diện tích tự nhiên 23,12 km2, gồm 17 thôn với 17.908 nhân khẩu. Đến tháng 7/2025, Đảng bộ xã có 32 chi bộ trực thuộc với 1.024 đảng viên.

Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cùng đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Vũ Văn Rư (thôn Đông, xã Bắc Thái Ninh) và tặng quà một số hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã./.

