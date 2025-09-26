Hưng Yên: Bước chuyển rõ nét trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Quang Hưng cho biết sau gần ba tháng hợp nhất, đến nay, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển rõ nét, cơ bản đang đi vào ổn định, đúng hướng, đúng với nguyện vọng, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân.

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành việc thành lập, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm các điều kiện cần thiết để đi vào hoạt động ổn định.

Hiện, tỉnh có 16 sở, ban, ngành, giảm 14 cơ quan; 109 tổ chức hành chính, giảm 79 tổ chức; 163 đơn vị sự nghiệp, giảm 26 đơn vị; 12 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, giảm 2 đơn vị.

Hưng Yên hiện có 104 xã, phường, giảm 177 xã, phường, thị trấn; thành lập 47 ban quản lý dự án và 47 trung tâm văn hóa xã hội; các đơn vị sự nghiệp công lập về y tế, giáo dục giữ nguyên trạng.

Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hưng (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Toàn tỉnh có 3.912 cán bộ, công chức cấp xã, bình quân 37 biên chế/xã, còn thiếu 557 người so với số lượng tạm giao của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lực lượng ban chỉ huy quân sự cấp xã hiện có 466 người.

Các cán bộ cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuy nhiên chất lượng đội ngũ chưa đồng đều về năng lực, kinh nghiệm, sở trường và còn thiếu nhân sự có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như quản lý đất đai, công nghệ thông tin, kế toán, xây dựng...

Hưng Yên đã ban hành quyết định giải quyết chế độ đối với gần 400 cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp xã (181 người cấp tỉnh và 218 người cấp xã) theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP và Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho cán bộ từ tỉnh Thái Bình cũ sang trung tâm tỉnh Hưng Yên công tác, tỉnh quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng trong thời gian 12 tháng.

Sau sắp xếp, các đảng bộ đã khẩn trương tổ chức đại hội. Đến ngày 17/8, toàn tỉnh đã hoàn thành 108/108 đại hội đảng bộ, vượt tiến độ yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương.

Pano hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh được đặt tại Quảng trường Thái Bình (Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Toàn tỉnh đã số hóa được gần 8.500.000 trang A4 tài liệu; trong đó, cấp tỉnh số hóa được gần 8.000.000 trang, cấp huyện trước khi kết thúc hoạt động đã số hóa được gần 500.000 trang.

Đối với việc vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công và chuyển đổi số, tỉnh Hưng Yên đang công khai tiếp nhận 2.135 thủ tục hành chính, gồm 838 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình, 1.241 thủ tục hành chính trực tuyến một phần và 56 thủ tục hành chính cung cấp thông tin.

Từ ngày 1/7 đến hết tháng 8/2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận 224.318 thủ tục hành chính; trong đó 199.626 thủ tục hành chính được nộp trực tuyến, đạt 88,99%, xếp thứ 8 toàn quốc.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, từ đầu tháng 9/2025, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hưng Yên (Trụ sở chính và cơ sở 2), Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường (104 trung tâm) thực hiện tiếp nhận 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trên phạm vi tỉnh Hưng Yên.

Việc triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính này là bước đi quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, vì nhân dân và doanh nghiệp phục vụ./.

