Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Cần “khơi thông” điểm nghẽn về đất đai

Luật Đất đai năm 2024 đã có những bước tiến quan trọng như đổi mới cơ chế quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng đồng bộ, thống nhất; hoàn thiện quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bổ sung cơ chế định giá đất tiệm cận giá thị trường, minh bạch và công khai; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai.

Những nội dung đổi mới trên được kỳ vọng sẽ khắc phục căn bản những bất cập kéo dài, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo phản ánh của các hiệp hội và thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật đất đai thời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế phát sinh.

Đáng chú ý, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân cấp, phân quyền cho địa phương làm, tự chịu trách nhiệm rất khó thực thi, trong khi nhiều vấn đề về đất đai - nếu chậm, công việc sẽ rất ách tắc.

Còn tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất

Qua báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp bất động sản cho thấy hệ thống pháp luật đất đai hiện hành và pháp luật có liên quan vẫn còn tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất; hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai mới chưa phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, cơ chế định giá đất dù đã có nhiều đổi mới nhưng thực tiễn vẫn còn bất cập. Đáng chú ý là có tình trạng bảng giá đất được điều chỉnh tăng cao ở một số địa phương để tiệm cận thị trường dẫn tới nhiều hệ quả, như: Nghĩa vụ tài chính về đất của doanh nghiệp, người dân tăng đột biến; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đội lên; nhiều dự án đình trệ...

Bộ NN-MT lấy ý kiến doanh nghiệp tháo gỡ vấn đề giá đất và tiếp cận đất đai Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã có nhiều quy định gỡ vướng cho doanh nghiệp như quy định chuyển tiếp rõ ràng cho các dự án, nhất là điều chỉnh cơ chế xác định giá đất.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thi hành pháp luật về đất đai tại một số địa phương cũng còn gặp khó khăn, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp giữa luật cũ và luật mới.

Đặc biệt, nhiều dự án đầu tư sử dụng đất triển khai qua nhiều giai đoạn pháp lý khác nhau nhưng thiếu quy định chuyển tiếp rõ ràng. Việc này đã và đang gây lúng túng cho địa phương trong xử lý hồ sơ và triển khai dự án…

Nêu thực tế vướng mắc, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam - ông Nguyễn Quốc Hiệp cho biết thời gian qua, hoạt động đầu tư công ở một số địa phương gặp khó giải ngân do chậm giải phóng mặt bằng.

Đơn cử như tại phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), ông Hiệp cho biết có một cán bộ địa chính phụ trách hơn 100 dự án giải phóng mặt bằng, trong số đó có dự án lên đến 4.000 tỷ đồng. Thế nhưng, phường không đủ người, người không đủ năng lực, nên ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam cũng bày tỏ băn khoăn khi luật quy định giá đất được xác định theo nguyên tắc thị trường, thế nhưng hiện nay giá đất tăng và Nhà nước không thể kiểm soát, dẫn đến tình trạng “giá đất đuổi theo giá nhà” không có điểm dừng. Hệ quả là giá bất động sản tăng phi mã, tạo ra tâm lý đầu cơ và gây bất ổn thị trường.

Cần phải ưu tiên giải quyết là vấn đề giá. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội, cũng nêu thực tế về thực thi pháp luật, hiện nay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vị trí vai trò của xã, phường cực kỳ quan trọng, rất nhiều việc. Thế nhưng, liên quan đến vấn đề đất đai, ở một số địa phương, nhiều lãnh đạo xã là trưởng phòng giáo dục, văn hóa về làm chủ tịch xã không dám ký vì lĩnh vực mới.

Trước thực tế trên, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội đề xuất việc sửa luật lần này cần phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, trong đó cần phải xác định vị trí, vai trò của Luật Đất đai trong hệ thống pháp luật. “Tất cả liên quan đến sử dụng đất thì dẫn chiếu theo Luật Đất đai,” ông Tuyến nêu quan điểm.

Đảm bảo việc định giá sát với giá thị trường

Trong khi đó, liên quan tới vấn đề giá đất, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Tuyến cho rằng hệ thống thông tin đầu vào về giá thì Nhà nước phải làm.

Ngoài ra, về thực thi pháp luật đối với chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần có hướng dẫn “cầm tay chỉ việc,” đồng thời tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ bộ xuống địa phương. Lý do bởi hiện nay, việc phân cấp, phân quyền cho địa phương làm, tự chịu trách nhiệm rất khó, nhiều vấn đề cần giải quyết kịp thời, nếu không công việc sẽ rất ách tắc...

Đại diện khối doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - ông Nguyễn Văn Đính cũng cho biết hiệp hội đã tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp và gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó một số nhóm điểm nghẽn điển hình, cần phải ưu tiên giải quyết là vấn đề giá (bảng giá, hệ số K, vấn đề thẩm quyền, định giá), thu hồi giải phóng mặt bằng…

“Chúng tôi cho rằng những vấn đề trên nếu không có sự điều chỉnh phù hợp sẽ tiếp tục nghẽn, tiếp tục gây khó khăn, trở ngại,” ông Đính trăn trở.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Tư pháp cần vào cuộc, có kiến nghị cụ thể, để đảm bảo các luật có liên quan đảm bảo được tính đồng bộ, thống nhất; đảm bảo quy định rõ ràng, cụ thể.

“Cần số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu cũng như phương án liệu liên thông cơ sở dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, để đảm bảo việc quản lý, định giá sát với giá thị trường. Đặc biệt, Luật Đất đai cần phải mang tầm dài hạn, tránh việc phải sửa đi sửa lại nhiều lần,” ông Đính nói.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn nêu thực tế, người sử dụng đất đến cơ quan thuế để nhận giấy tờ xác định nghĩa vụ thuế rồi đi nộp tiền và nộp tiền xong lại quay lại cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đã hoàn thành. Sau đó, nhận thông báo đã hoàn thành nghĩa vụ thuế rồi sang Văn phòng Đăng ký đất đai cùng cấp để làm thủ tục nhận sổ đỏ.

Theo ông, quy trình trên rất phức tạp vì pháp luật về đất đai không yêu cầu phải xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, trong khi pháp luật về quản lý thuế thì quy định thủ tục hành chính này là 10 ngày. Vì vậy, các bộ phận soạn thảo nghiên cứu luật bỏ quy định liên quan đến nội dung trên để thuận tiện cho người dân, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Mặt khác, việc chỉ định một số ngân hàng quốc doanh để người dân nộp nghĩa vụ tài chính cũng gây khó khăn cho người dân. Lý do bởi ngày thứ 7, Chủ nhật, một số trường hợp đi nộp tiền thì ngân hàng quốc doanh không làm việc, chỉ có ngân hàng ngoài quốc doanh. Do vậy nội dung này cần sửa ngay.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp xem xét điều khoản của Luật đấu giá tài sản, trong đó việc quy định tổ chức hành nghề đấu giá ký hợp đồng đấu giá phải xem tính hợp pháp của tài sản đem ra đấu giá sẽ rất khó khăn nếu liên quan đến nhà và đất, bởi người bán có quyền được đem tài sản ra đấu giá hay không./.

Tổng điều tra kinh tế trên toàn quốc từ 5/1/2026 Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước