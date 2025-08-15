Bộ NN-MT lấy ý kiến doanh nghiệp tháo gỡ vấn đề giá đất và tiếp cận đất đai

Tại hội nghị lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024, ngày 15/8, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Luật Đất đai sửa đổi sẽ là công cụ pháp lý minh bạch, ổn định, tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Theo ông Đào Trung Chính - Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hội nghị lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai là bước tiếp theo sau các hội nghị lấy ý kiến các bộ, ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thông tin cụ thể, ông Chính cho biết dự thảo luật đã sửa đổi 3 nhóm nội dung gồm: Các nội dung thể chế quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18-NQ/TW; các nội dung sửa đổi, bổ sung để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành luật; các nội dung sửa đổi để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định chuyển tiếp các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện dự án, lựa chọn hình thức thuê đất, về giá đất, về xác định lại diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng đất đối với một số trường hợp, nhận chuyển nhượng dự án bất động sản; đồng thời đề xuất có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Đánh giá cao tinh thần chủ động của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc rà soát, sửa đổi Luật và đặc biệt là việc lấy ý kiến trực tiếp từ cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh điều này cho thấy sự coi trọng vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong việc hoàn thiện chính sách.

Trong đó, dự thảo sửa đổi đã có nhiều quy định gỡ vướng cho doanh nghiệp. Đơn cử như bổ sung các trường hợp thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; hay quy định chuyển tiếp rõ ràng cho các dự án triển khai qua nhiều giai đoạn pháp lý khác nhau, đặc biệt là điều chỉnh cơ chế xác định giá đất,…

Theo Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng, những thay đổi trên đã thể hiện tinh thần cầu thị, gỡ vướng cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, theo ông Phòng, dự thảo đã đưa ra thay đổi quan trọng như bỏ cơ chế giá đất cụ thể, quy định căn cứ tính tiền sử dụng đất là giá đất theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất theo đối tượng, hình thức sử dụng đất để dễ tính toán, tạo thuận lợi cho việc áp dụng.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng đã đề xuất cho phép người sử dụng đất được lựa chọn hình thức trả tiền một lần hoặc hàng năm, tạo sự linh hoạt và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong huy động vốn, hạch toán kinh doanh.

Tại hội nghị, các đại biểu, đại diện các doanh nghiệp cũng đã tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo luật đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung đang còn vướng mắc, khó khăn khi tiếp cận đất đai./.

