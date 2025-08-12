Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử 34 công chức về địa phương hỗ trợ quản lý đất đai trong 3 tháng

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 3161/QĐ-BNNMT về việc cử công chức về địa phương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, có 34 công chức thuộc Cục Quản lý đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử về công tác tại 34 tỉnh, thành phố (mỗi tỉnh, thành phố 1 công chức) để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian công tác của các công chức là 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/8.

Theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các công chức được cử về các địa phương sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức địa phương trong tổ chức thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực đất đai đã được phân cấp, phân quyền tại các địa phương.

Bên cạnh đó, các công chức đi hỗ trợ địa phương kịp thời nắm bắt, hỗ trợ hoặc báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan tới lĩnh vực đất đai.

Ngoài ra, các công chức có trách nhiệm nắm bắt, tổng hợp chung về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý trong các lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường của địa phương, kịp thời báo cáo Bộ (qua Cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, giải quyết.

Cục Quản lý đất đai có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai việc cử công chức đi công tác địa phương; thực hiện công tác quản lý công chức được cử đi công tác theo quy định của pháp luật và thẩm quyền đã được phân cấp; nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực đất đai của địa phương; định kỳ thứ 2 hàng tuần, tổng hợp tình hình, báo cáo bộ kết quả triển khai nhiệm vụ của các công chức được cử đi công tác địa phương./.

