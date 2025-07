Hà Nội bồi thường 100% giá trị vật nuôi không thể di chuyển khi thu hồi đất

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định pháp quy số 43/2025/QĐ-UBND về bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng là đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và người sở hữu tài sản hợp pháp đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác trên đất mà không thể di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất; các đối tượng khác có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại về vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển khi nhà nước thu hồi đất.

Nguyên tắc bồi thường là thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; chỉ bồi thường với vật nuôi hiện có trên đất trước ngày có thông báo thu hồi và khi vật nuôi không thể di chuyển, như do dịch bệnh, không có nơi chuyển đến... Mức bồi thường được xác định 100% giá trị vật nuôi không thể di chuyển. Căn cứ theo đơn giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong trường hợp giá trị vật nuôi chưa được xác định tại thông báo do Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành thì Ủy ban Nhân dân thành phố phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp xã, phường xác định.

Quyết định này giao cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, vật nuôi, tổ chức bồi thường chịu trách nhiệm thực hiện. Phải đảm bảo kiểm đếm, phân loại chính xác, hợp lý. Các dự án đã hoàn thành bồi thường hoặc đã có phương án được phê duyệt, đang thực hiện chi trả thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh lại theo quy định của Quyết định này.

Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2025./.

