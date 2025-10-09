Thủ tướng: Mở ra cơ chế để phát huy tối đa khả năng cống hiến của doanh nhân

Chiều 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Cùng dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp; đặc biệt là hơn 270 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong những ngày mùa thu lịch sử, bên cạnh niềm tin, khí thế phấn khởi, đà phát triển của đất nước, chúng ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, bão lũ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của người dân.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng dân tộc, đất nước và nhân dân trong những lúc khó khăn.

Thủ tướng cho biết vừa qua, cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Cũng cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương (13/10/1945-13/10/2025) và từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” - Ngày Tết của Doanh nhân, là dịp để cả xã hội, đất nước tôn vinh giới doanh nhân, doanh nghiệp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thường trực Chính phủ rất vui mừng gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cả nước để kịp thời ghi nhận, tôn vinh thành tựu, đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, nhất là trong những lúc khó khăn.

Theo Thủ tướng, điều rất đáng mừng là càng áp lực thì dân tộc ta càng nỗ lực, trưởng thành. Thời gian qua, chúng ta đã đạt kết quả tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước và nhiệm kỳ này dự kiến sẽ cao hơn nhiệm kỳ trước.

Nhờ đó, quy mô nền kinh tế lớn hơn, thu nhập bình quân đầu người cao hơn, tăng năng suất lao động cao hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được càng nâng lên, không để ai bị đói, rét, thiếu ăn, thiếu mặc. Trong kết quả chung đó có đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ này cũng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

Thủ tướng nêu một số ví dụ về các công trình tiêu biểu của các doanh nghiệp Việt Nam như cầu Mỹ Thuận 2 to hơn, đẹp hơn cầu Mỹ Thuận 1 nhưng xây dựng nhanh hơn, giá thành rẻ hơn; sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, các kết cấu mái vòm thép của Trung tâm triển lãm Việt Nam tại Đông Anh, Hà Nội… cùng với những thành tựu nông nghiệp nổi bật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, tự hào, tự lực, tự chủ để bước những bước dài hơn, “vươn ra biển xa, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời.”

Đây là sự nghiệp lớn lao của Đảng, toàn dân nhưng lực lượng doanh nhân phải đóng vai trò tiên phong, nòng cốt, gương mẫu đi đầu.

Muốn vậy, doanh nghiệp phải đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, cùng với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới có quy mô, tầm vóc lớn mạnh, tinh thần yêu nước, ý thức tự cường và khát vọng cống hiến. Thủ tướng nêu rõ phải mở ra cơ chế để phát huy tối đa khả năng, tiềm năng sáng tạo, cống hiến hết mình của các doanh nhân.

Đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiều chính sách về phát triển doanh nghiệp cũng như gấp rút sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; thể chế là đột phá nhưng cũng đang là điểm nghẽn, do đó chúng ta phải nỗ lực biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh, là “đột phá của đột phá".

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi trạng thái sang nền hành chính kiến tạo phát triển, chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhắc lại các nhiệm vụ, kết quả chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết GDP quý 3 tăng 8,22%, 9 tháng tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tạo nền tảng vững chắc cho hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 8,3-8,5%.

Cả nước đang chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng với khí thế sôi nổi, động lực phát triển mới, do đó Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo nên khí thế mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng cũng mong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước và cùng nhau đi lên, cùng phát triển, cùng hưởng thụ thành quả, để người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc thực sự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu dự hội nghị chia sẻ tư duy, tầm nhìn hành động, góp ý cho Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, việc chưa làm được với tinh thần doanh nhân là chiến sỹ, “đâu cần, đâu khó có doanh nhân, cùng cả nước biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Doanh nhân phải vươn lên cùng đất nước, dân tộc, phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước, mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân./.

