Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam thực hiện '3 tiên phong'

Chiều 9/10, kết luận Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ cùng đất nước vươn xa.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam, đặc biệt việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân, góp phần quan trọng, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát triển.

Trong 9 tháng của năm 2025, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt trên 231.000 doanh nghiệp, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 186,5%.

Tính đến ngày 5/10, cả nước có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động.

Nhiều doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới như: Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Trường Hải, Công ty Cổ phần Tập đoàn TH…

Doanh nghiệp Việt Nam đủ sức và đã đảm nhiệm nhiều công trình, dự án quy mô lớn, có kỹ thuật phức tạp, khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt với thời gian ngắn, chi phí giảm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,84%. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3%; xuất siêu ước đạt 16,82 tỷ USD.

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp, doanh nhân cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng đã quan tâm, chỉ đạo, kiến tạo, tạo điều kiện, phục vụ để doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh.

Các doanh nghiệp thể hiện tự tin, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới; nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo phát triển đất nước; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, nâng cao năng lực thích ứng cùng đất nước phát triển nhanh, bền vững…

Doanh nghiệp Việt Nam đề nghị các cơ quan liên quan sớm trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp Nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, với việc mạnh dạn giao việc cho doanh nghiệp, đặc biệt có cơ chế đặt hàng doanh nghiệp tư nhân; giải quyết, xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc tồn đọng để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh; nền hành chính, đặc biệt là cán bộ, viên chức trực tiếp giải quyết công việc, thể hiện rõ hơn nữa tinh thần kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp, người dân…

Giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp, phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại tinh thần “đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ” như trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương Việt Nam cách đây 80 năm.

Một lần nữa, Thủ tướng thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng, đánh giá cao doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đặc biệt luôn đồng hành cùng dân tộc, đất nước và nhân dân trong những lúc khó khăn.

Thủ tướng nhấn mạnh cam kết của Chính phủ về liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ doanh nghiệp, doanh nhân; bày tỏ 5 mong muốn đối với doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam một lòng theo Đảng; nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; cùng cả nước kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển; đồng hành cùng dân tộc, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cùng dân nhân tạo sức mạnh của toàn dân tộc.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam thực hiện “3 tiên phong." Đó là tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đi thẳng vào phát triển các công nghệ lõi, tạo ra phong trào, xu thế đổi mới sáng tạo trong toàn dân, góp phần xây dựng quốc gia số; tiên phong, gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tiên phong, gương mẫu trong hiện thực Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba cho doanh nghiệp có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ vươn lên mạnh mẽ, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững; bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng trao nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng những doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, có thành tích xuất sắc./.

Thủ tướng gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam Chiều 9/10/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).