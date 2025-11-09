Thế giới

Châu Âu

Anh hỗ trợ Bỉ đối phó các thiết bị bay không người lái xâm nhập

Bộ Quốc phòng Anh đã cử chuyên gia và gửi thiết bị tới giúp Bỉ đối phó với tình trạng xuất hiện các thiết bị bay không người lái khiến phải đóng cửa các sân bay.

Phương Hà
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Bộ Quốc phòng Anh đã cử chuyên gia và gửi thiết bị tới giúp Bỉ đối phó với tình trạng xuất hiện các thiết bị bay không người lái khiến phải đóng cửa các sân bay.

Trả lời báo giới ngày 9/11, ông Richard Knighton, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cho biết quyết định trên được đưa ra theo đề nghị hỗ trợ từ phía Brussels.

Hiện các chuyên gia và thiết bị của Anh đang trên đường tới Bỉ. Tuy nhiên, ông Knighton không cho biết chi tiết loại thiết bị được nước này gửi đi.

Trong tuần qua, các thiết bị bay không người lái đã được phát hiện phía trên các các sân bay và căn cứ quân sự ở thủ đô Brussels và thành phố Liege ở miền Đông nước này, dẫn đến việc nhiều chuyến bay đến các sân bay phải chuyển hướng, hoặc lùi giờ xuất phát từ các sân bay này.

Đây là diễn biến mới nhất trong các vụ xuất hiện các thiết bị bay không người lái gây gián đoạn hoạt động hàng không ở một số nước châu Âu trong những tháng gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Quốc phòng Anh #Drone #Bức tường drone Anh Bỉ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục