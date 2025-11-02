Sân bay Đức nối lại hoạt động sau sự cố đóng cửa một đường băng

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hoạt động tại Sân bay Berlin Brandenburg (BER) đã trở lại bình thường ngày 1/11 (giờ địa phương) sau khi bị tạm dừng hoạt động bay khoảng hai giờ ngày 31/10, do phát hiện máy bay không người lái (drone) khiến một số máy bay phải chuyển hướng sang các sân bay khác.



Người phát ngôn của sân bay BER xác nhận hiện không còn bất kỳ gián đoạn nào đối với hành khách.



Trung tâm điều hành cảnh sát Brandenburg cho biết tối 31/10 rằng các sỹ quan tuần tra đã phát hiện một chiếc drone sau khi nhận được thông báo của một nhân chứng, nhưng sau đó không thể xác định vị trí của nó.

Tình huống này đã dẫn đến việc đóng cửa đường băng phía Bắc của sân bay.



Theo người phát ngôn của sân bay, hoạt động bay đã bị tạm dừng từ 8 giờ tối đến gần 10 giờ tối, đúng vào ngày kỷ niệm 5 năm khai trương sân bay BER.

Một số máy bay dự kiến hạ cánh tại BER đã phải chuyển hướng - bốn máy bay bay đến Dresden, bốn máy bay nữa đến Leipzig và ba máy bay đến Hamburg. Một số chuyến bay từ Stockholm, Antalya và Helsinki cũng bị ảnh hưởng.



Máy bay không người lái gây rủi ro nghiêm trọng đến an toàn bay, đặc biệt là ở khu vực lân cận sân bay.

Ngay đầu tháng 10, máy bay không người lái không rõ nguồn gốc đã hai lần làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay lớn thứ hai của Đức ở Munich (München)./.

