Đức: Sân bay Munich tạm đóng cửa vì thiết bị bay không người lái

Cảnh sát liên bang Đức cho biết sân bay Munich - một trong những sân bay lớn nhất nước này, phải tạm thời đóng cửa tối 18/10 sau khi nhận được nhiều báo cáo về thiết bị bay không người lái.

Hoạt động sân bay trở lại bình thường từ sáng 19/10, chỉ 3 chuyến bay bị chuyển hướng, trong đó 2 chuyến đã hạ cánh tại Munich.

Đại diện sân bay và cảnh sát khẳng định không phát hiện thiết bị hay đối tượng đáng ngờ. Sự việc kéo dài khoảng 30 phút, xuất hiện hai lần vào tối 18/10, lần lượt vào khoảng 22h và 23h.

Đây là sự cố mới nhất trong chuỗi các báo cáo drone “bí ẩn” ảnh hưởng tới sân bay các nước Liên minh châu Âu (EU).

Đầu tháng 10 này, sân bay Munich từng phải đóng cửa hai lần trong vòng 24 giờ vì lý do tương tự, ảnh hưởng hàng nghìn hành khách./.

