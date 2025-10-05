Sân bay Vilnius của Litva tạm ngừng hoạt động do các vật thể bay khả nghi

Sáng sớm 5/10 theo giờ địa phương, sân bay Vilnius - sân bay chính của Litva - đã mở cửa trở lại sau nhiều giờ tạm ngừng hoạt động do phát hiện vật thể bay khả nghi.

Đây là sự cố mới nhất gây gián đoạn hoạt động hàng không ở một quốc gia vùng Baltic thuộc Đông Bắc châu Âu.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội Facebook vào tối muộn 4/10 theo giờ địa phương, đơn vị vận hành sân bay cho biết đã nhận được yêu cầu tạm ngừng khai thác dịch vụ bay từ 22h16 cùng ngày.

Quyết định được đưa ra sau khi có một loạt vật thể nghi là khí cầu (balloons) di chuyển về phía sân bay Vilnius.

Sự cố đã gây ảnh hưởng đến khoảng 10 chuyến bay do buộc phải chuyển hướng sang Latvia hoặc Ba Lan, trong khi mọi hoạt động cất cánh đều bị hủy. Ngoài ra, một chuyến bay cất cánh từ thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đến Litva đã phải quay trở lại điểm xuất phát.

Sau vài giờ gián đoạn, sân bay được mở cửa trở lại vào 4h50 sáng 5/10 theo giờ địa phương, tức khoảng 8h30 sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Giới chức hàng không Litva không nêu rõ bản chất các vật thể. Trong khi đó, đài phát thanh truyền hình quốc gia LRT đưa tin sân bay Vilnius ngừng hoạt động có thể do phát hiện khinh khí cầu.

Trong những tuần gần đây, hoạt động hàng không của châu Âu liên tiếp bị gián đoạn do các vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận, trong đó có các sân bay ở Copenhagen của Đan Mạch và Munich của Đức./.