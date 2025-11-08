Mỹ dự kiến mua ít nhất 1 triệu thiết bị bay không người lái trong 3 năm tới

Theo Reuters, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll ngày 7/11 (giờ địa phương) cho biết Lục quân đặt mục tiêu mua ít nhất 1 triệu thiết bị bay không người lái trong 2-3 năm tới và có thể mua từ nửa triệu đến hàng triệu thiết bị mỗi năm trong những năm tiếp theo.

Ông Driscoll đã trình bày kế hoạch tăng cường mạnh mẽ việc mua sắm thiết bị bay không người lái trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, đồng thời thừa nhận những thách thức khi nhánh quân sự lớn nhất của Mỹ hiện chỉ mua khoảng 50.000 thiết bị mỗi năm.

Ông nói: "Đó là một nhiệm vụ lớn. Nhưng đó là nhiệm vụ mà chúng tôi hoàn toàn có khả năng thực hiện được."

Ông Driscoll phát biểu qua điện thoại trong chuyến thăm Picatinny Arsenal, nơi ông mô tả về các thử nghiệm với "net rounds," các hệ thống phòng thủ dùng lưới để "bắt giữ" thiết bị bay không người lái, cũng như các loại chất nổ mới và công cụ điện từ được tích hợp vào hệ thống vũ khí.

Ông Driscoll và chỉ huy hàng đầu tại Picatinny, Thiếu tướng John Reim, đã trao đổi với Reuters về cách Mỹ đang rút kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, vốn được ghi nhận là có quy mô triển khai thiết bị bay không người lái chưa từng có.

Ông Driscoll cho biết ưu tiên của ông là đưa Mỹ vào vị thế có thể sản xuất đủ thiết bị bay không người lái cho bất kỳ cuộc chiến tranh trong tương lai nào, thúc đẩy sản xuất trong nước mọi thứ từ động cơ không chổi than và cảm biến tới pin và bo mạch điện tử./.

