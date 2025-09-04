Lockheed Martin giành hợp đồng gần 10 tỷ USD cung cấp tên lửa cho quân đội Mỹ

Ngày 3/9, Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin thông báo đã giành được hợp đồng trị giá 9,8 tỷ USD để cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot cho Lục quân Mỹ.

Đây là đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay dành cho dòng tên lửa này, phản ánh nhu cầu ngày càng cao từ cả quân đội Mỹ và các đồng minh quốc tế.

Lockheed Martin sẽ sản xuất phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa đánh chặn, mang tên PAC-3 MSE. Theo tài liệu ngân sách, mỗi tên lửa có giá khoảng 4 triệu USD.

Các tên lửa PAC-3 MSE có độ linh hoạt cao và khả năng đánh chặn vượt trội, hiện đang là một trong những thành phần chủ lực trong hệ thống phòng không mà các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Ngoài ra, các tên lửa này cũng có thể sẽ được sử dụng trong lá chắn phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Hợp đồng này bao gồm 1.970 tên lửa PAC-3 MSE và các thiết bị phần cứng liên quan, phục vụ cho nhu cầu của Lục quân Mỹ cũng như một số đồng minh thân cận.

Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng đang lên kế hoạch tích hợp các tên lửa PAC-3 MSE do Lockheed Martin sản xuất vào hệ thống phòng không trên các tàu, qua đó mở rộng phạm vi và hiệu quả sử dụng của hệ thống Patriot trên nhiều môi trường tác chiến./.

