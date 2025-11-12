Bỉ điều tra các vụ xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Viện công tố Liên bang Bỉ đang tiến hành điều tra 17 vụ xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái tại nhiều khu vực trọng yếu trên lãnh thổ nước này.

Theo truyền thông Bỉ, 8 hồ sơ điều tra đã được mở liên quan đến các vụ việc xảy ra trong vài tuần gần đây.

Các thiết bị chưa được nhận dạng đã bay qua những cơ sở chiến lược như sân bay, căn cứ quân sự và nhà máy điện hạt nhân - những khu vực được xếp vào diện an ninh đặc biệt.

Phát ngôn viên Viện công tố liên bang, bà Yasmina Vanoverschelde, cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành đánh giá tình hình và xây dựng những quy định cụ thể nhằm ứng phó.

Bà cũng nhấn mạnh hiện vẫn còn rất khó để xác định liệu các vụ việc này xuất phát từ hành vi vi phạm của một người điều khiển thiết bị trong nước hay là hành động cố ý gây bất ổn do một tác nhân có yếu tố nước ngoài thực hiện.

Trước tình hình này, một nhóm công tác liên ngành gồm đại diện của Viện công tố, lực lượng cảnh sát và các cơ quan tình báo đã được thành lập nhằm xây dựng quy trình thống nhất khi phát hiện các trường hợp thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép.

Sau khi hoàn thiện, các khuyến nghị của nhóm sẽ được phổ biến dưới dạng thông tư chính thức do Hội đồng các Viện công tố trưởng ban hành.

Việc xuất hiện ngày càng nhiều thiết bị bay không người lái trong các khu vực nhạy cảm đã làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia tại Bỉ, nhất là trong bối cảnh châu Âu tăng cường cảnh giác trước các mối đe dọa mới liên quan đến vấn đề này./.

HĐBA LHQ họp khẩn về việc không phận Estonia bị xâm phạm Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna nêu rõ 3 máy bay chiến đấu MiG-31 đã bay vào không phận mà không được phép và đây là vụ vi phạm không phận Estonia thứ 4 từ đầu năm đến nay.