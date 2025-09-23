HĐBA LHQ họp khẩn về việc không phận Estonia bị xâm phạm

Ngày 22/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp khẩn để thảo luận việc không phận Estonia bị xâm phạm. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Estonia, với sự ủng hộ của 5 thành viên châu Âu trong Hội đồng gồm Anh, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp và Slovenia.



Trong báo cáo tại cuộc họp, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách châu Âu, Trung Á và châu Mỹ Miroslav Jenca cho biết tổ chức này chưa thể xác minh các cáo buộc liên quan và không có thêm thông tin chi tiết nào về sự việc và báo cáo của ông hiện chỉ dựa trên các nguồn công khai.



Ông Jenca nêu rõ: "Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, sử dụng mọi kênh liên lạc sẵn có và có biện pháp ngay lập tức nhằm giảm leo thang, ngăn ngừa rủi ro đối với an ninh khu vực."

Ông nhấn mạnh không thể để nguy cơ này vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến những xung đột vốn chưa chấm dứt leo thang.



Theo bức thư đề ngày 20/9 gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chính phủ Estonia cho biết không phận nước này đã bị xâm phạm trong khoảng 12 phút vào sáng 19/9 theo giờ địa phương, tại khu vực thuộc đảo Vaindloo, cách thủ đô Tallinn khoảng 100 km.

Ngoại trưởng nước này Margus Tsahkna nêu rõ 3 máy bay chiến đấu MiG-31 đã bay vào không phận mà không được phép và đây là vụ vi phạm không phận Estonia thứ 4 từ đầu năm đến nay.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Estonia cho biết sẽ kêu gọi các đồng minh tăng cường năng lực phòng không.



Phía Estonia nghi ngờ các máy bay xâm phạm không phận có thể là của Nga và đã mời Đại biện lâm thời Nga đến trao đổi. Tuy nhiên, Moskva đã bác bỏ điều này. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các máy bay quân sự của nước này chỉ bay qua vùng biển trung lập trên Biển Baltic trong hành trình từ khu vực Tây Bắc của Nga tới Kaliningrad.



Estonia cùng một số nước châu Âu và Mỹ đã tham dự cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó nêu cáo buộc Nga vi phạm không phận Estonia, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz khẳng định Washington và các đồng minh sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà trong đó Estonia là một thành viên.



Phía Nga tiếp tục bác bỏ cáo buộc trên. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy cho rằng một số nước châu Âu đang thúc đẩy quan điểm mang tính đối kháng với Nga, đồng thời nhận định những phát biểu gần đây từ Tallinn không kèm theo bằng chứng cụ thể.



Trong khi đó, các thành viên không thuộc châu Âu trong Hội đồng Bảo an kêu gọi kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng. Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng (Geng Shuang) nhấn mạnh Bắc Kinh kêu gọi các bên giữ bình tĩnh, kiềm chế, làm rõ sự việc và giải tỏa nghi ngờ thông qua đối thoại, tránh hiểu lầm và phán đoán sai lầm, đồng thời ngăn chặn tình hình lan rộng hay leo thang./.

