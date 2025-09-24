Tổng thống Trump: NATO có thể bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận

Bloomberg đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 đã đưa ra ý kiến cho rằng các nước NATO có thể bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận, đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ hơn đối với cơ hội giành chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến.

Ông Trump đưa ra phát biểu trên khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, sau loạt vụ xâm nhập của máy bay phản lực Nga khiến các đồng minh lo ngại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu NATO có nên bắn hạ máy bay Nga hay không, ông nói: “Có, tôi nghĩ vậy.”

Tuyên bố phản ánh chính sách gần đây của ông Trump là công khai ủng hộ Ukraine, song vẫn nhấn mạnh châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong việc gây sức ép với Nga. Điều này khiến các đồng minh - vốn gặp rào cản chính trị và kinh tế trong việc áp thêm thuế và trừng phạt Moskva - chưa rõ mức độ cam kết của Mỹ trong hỗ trợ Kiev và trừng phạt Điện Kremlin./.

Nga chỉ trích mưu đồ khiêu khích NATO đối đầu trực tiếp với Moskva Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin đánh giá vụ việc xảy ra trên bầu trời sân bay Copenhagen là mưu đồ hòng khiêu khích các nước NATO đối đầu quân sự trực tiếp với Moskva.