Tổng thống Trump: NATO có thể bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận

Tổng thống Trump cho rằng các nước NATO có thể bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận, đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ hơn đối với cơ hội giành chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C. ngày 18/8. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C. ngày 18/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bloomberg đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 đã đưa ra ý kiến cho rằng các nước NATO có thể bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận, đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ hơn đối với cơ hội giành chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến.

Ông Trump đưa ra phát biểu trên khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, sau loạt vụ xâm nhập của máy bay phản lực Nga khiến các đồng minh lo ngại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu NATO có nên bắn hạ máy bay Nga hay không, ông nói: “Có, tôi nghĩ vậy.”

Tuyên bố phản ánh chính sách gần đây của ông Trump là công khai ủng hộ Ukraine, song vẫn nhấn mạnh châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong việc gây sức ép với Nga. Điều này khiến các đồng minh - vốn gặp rào cản chính trị và kinh tế trong việc áp thêm thuế và trừng phạt Moskva - chưa rõ mức độ cam kết của Mỹ trong hỗ trợ Kiev và trừng phạt Điện Kremlin./.

