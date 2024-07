Iraq: 4 cảnh sát thiệt mạng trong cuộc giao tranh với phiến quân IS

Cảnh sát Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bốn cảnh sát Iraq đã thiệt mạng và ít nhất 3 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh ngày 13/7 giữa lực lượng Chính phủ Iraq và các phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Diyala, miền Đông Iraq.

Giao tranh bùng phát khi cảnh sát và quân đội tiến hành chiến dịch truy quét các phiến quân ẩn náu trong khu vực nông trại thuộc thị trấn Khan Bani Saad, tỉnh Diyala.

Cảnh sát cho biết các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra ác liệt và phiến quân IS đang sử dụng súng bắn tỉa để cản trở lực lượng chính phủ tiến công.

Trong số 3 cảnh sát bị thương có một người trong tình trạng nguy kịch.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi IS bị đánh bại vào năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS vẫn ẩn náu tại các trung tâm thành phố, sa mạc và khu vực hiểm trở, thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường./.

