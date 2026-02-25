Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn hóa 100% đội ngũ công chức năm 2026

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 23/2/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2026.

Đây là bước đi chiến lược, không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn mà còn cụ thể hóa mục tiêu chuẩn hóa toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại và phục vụ nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2026 được xây dựng với mục tiêu đảm bảo 100% công chức hoàn thành thời gian bồi dưỡng tối thiểu một tuần (tương đương 40 tiết) trong năm. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng và ban hành 100% các chương trình bồi dưỡng dựa trên yêu cầu của vị trí việc làm.

Theo đó, tổng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2026 dự kiến đạt 27.180 lượt người, bên cạnh 2.900 chỉ tiêu được chuyển sang từ năm 2025. Các nội dung bồi dưỡng được phân chia rõ rệt thành hai hình thức: Trong nước và ngoài nước.

Đối với bồi dưỡng trong nước, Thành phố tập trung vào các nhóm kiến thức về quản lý nhà nước, kỹ năng chuyên ngành và đặc biệt là năng lực số.

Đáng chú ý, các lớp bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo (AI) cơ bản và nâng cao dự kiến đào tạo 1.500 học viên, cùng với 2.000 chỉ tiêu bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyển đổi số.

Điều này cho thấy quyết tâm của Thành phố trong việc trang bị cho đội ngũ cán bộ các kỹ năng công nghệ hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý và phục vụ nhân dân.

Thành phố chú trọng đào tạo các lĩnh vực chuyên sâu như, thanh tra, nội vụ, tư pháp, văn hóa, nông nghiệp và đô thị. Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên, quản lý nhà nước về hạ tầng đô thị, đường sắt đô thị và mô hình tài chính phát triển đường sắt cũng được đưa vào danh mục thực hiện.

Song song đó, Thành phố dự kiến tổ chức 8 chương trình tập trung đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài vào các chủ đề then chốt như: Quản trị tổ chức, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, trung tâm tài chính quốc tế và quản lý hiệu suất qua dữ liệu số. Mỗi chương trình bồi dưỡng nước ngoài dự kiến gồm 20 học viên nhằm tiếp cận các mô hình tiên tiến và kinh nghiệm quốc tế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng Thành phố.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, cân đối dự toán ngân sách và hướng dẫn các đơn vị trong quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Một điểm mới đáng lưu ý trong kế hoạch lần này là yêu cầu về tính kỷ luật và hậu kiểm. Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát tiêu chuẩn, quy hoạch chức vụ và tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đào tạo.

Các đơn vị có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả học tập của nhân sự được cử đi; đối với các trường hợp không đạt kết quả theo yêu cầu, cần có biện pháp nhắc nhở, xử lý hoặc bồi hoàn kinh phí đào tạo theo đúng quy định pháp luật. Điều này nhằm xóa bỏ tư duy "đi học cho có," chuyển sang tinh thần học tập nghiêm túc và thực chất.

Kế hoạch này không chỉ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn mà còn gắn liền với việc quản lý chất lượng, tích hợp kết quả đào tạo vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong công tác phát triển nguồn nhân lực của Thành phố./.

