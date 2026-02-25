Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngư phủ tham gia bầu cử

Là địa phương có hơn 10.000 tàu và hàng chục nghìn ngư phủ tham gia khai thác hải sản ở các vùng biển, tỉnh An Giang đặc biệt chú trọng tuyên truyền, bố trí đơn vị, khu vực bỏ phiếu phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cử tri là những ngư phủ nắm rõ thời gian, thông tin liên quan để tham gia bầu cử.

Hơn 1 tháng qua, công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được đặc khu Kiên Hải tăng cường với nhiều hình thức, phương tiện truyền thông như treo băng rôn, áp phích ở các khu vực đông dân cư, khu vực neo đậu tàu cá, phát tin trên hệ thống loa truyền thanh, đăng tải thông tin trên các nhóm zalo, facebook…

Ông Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử đặc khu Kiên Hải cho biết, địa phương có hơn 17.000 cử tri tham gia bầu cử.

Trong đó, khoảng 1.500 cử tri là người tham gia đánh bắt hải sản, gần 200 người tham gia khai thác xa bờ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, trong đó có người tham gia đánh bắt hải sản, đặc khu Kiên Hải được bố trí 8 đơn vị bầu cử, 18 khu vực bỏ phiếu.

"Chúng tôi chủ động thông tin tuyên truyền từ sớm và linh hoạt, đa dạng hình thức, phương tiện về bầu cử như thông qua người nhà, tổ, nhóm quản lý phương tiện và ngư phủ, động viên chủ tàu, thuyền trưởng sắp xếp lịch ra khơi hợp lý. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền và nghĩa vụ của cử tri, thời gian bầu cử, quy định về bỏ phiếu và mốc thời gian quan trọng trong quá trình bầu cử. Đặc biệt vào đợt các chủ tàu, ngư phủ về nghỉ Tết Bính Ngọ, đặc khu Kiên Hải chỉ đạo các đơn vị đến gia đình thông tin, tuyên truyền để 100% ngư phủ nắm đầy đủ về thời gian, quy định bầu cử. Việc bố trí nhiều khu vực bỏ phiếu tại khắp các hòn đảo thuộc đặc khu Kiên Hải như: Củ Tron, An Cư, Bãi Nhà A, Bãi Nhà B, Bãi Bấc, Bãi Ngự, An Phú… cũng giúp cho việc đi bầu cử của người dân, ngư phủ được thuận lợi, dễ dàng,” ông Đoàn Hồng Duy nêu rõ.

Ông Nguyễn Văn Tài, chủ tàu cá ở đảo Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải cho biết, thông qua tuyên truyền của chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng, gia đình ông cũng như hơn 20 ngư phủ đã nắm rõ các thông tin về thời gian, địa điểm cũng như nội dung của kỳ bầu cử. Cặp tàu cá nhà ông đánh bắt ở một số vùng biển gần đảo Nam Du, An Sơn, Củ Tron… mỗi chuyến đi từ 10-15 ngày. Vì vậy, ông chủ động sắp xếp cho 2 chiếc tàu ra khơi đánh bắt đảm bảo về cập bến trước ngày 13/3 để thuyền trưởng và ngư phủ có mặt tham gia bỏ phiếu bầu cử vào sáng 15/3.

"Tôi cũng háo hức đợi đến ngày bầu cử để chọn bầu những vị đại biểu có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân,” ông Tài chia sẻ.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định tỉnh An Giang được bỏ phiếu bầu 21 đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm 10 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 11 đại biểu cư trú, làm việc tại tỉnh do địa phương giới thiệu.

Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các cử tri sẽ bầu 85 đại biểu, số người ứng cử chính thức là 143. Về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, sau hiệp thương lần thứ ba, số đại biểu được bầu là 2.449, số người ứng cử 4.500.

Tính đến ngày 31/1/2026, toàn bộ 102/102 Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu đã phê duyệt danh sách cử tri và thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Tỉnh An Giang có 2.712 khu vực bỏ phiếu, với trên 3,8 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu. Đến ngày 16/2, tất cả các xã, phường, đặc khu thực hiện xong kiểm tra an toàn thiết bị để kết nối hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử để phục vụ bầu cử.

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh thông tin, công tác chuẩn bị triển khai bầu cử được chú trọng và chủ động thực hiện từ sớm, đồng bộ, đảm bảo hoàn thành theo các mốc thời gian Trung ương đã ấn định và được triển khai theo kế hoạch của tỉnh ban hành. Tỉnh đã hoàn thành việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở tỉnh, bao gồm Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, cấp xã, các Ban bầu cử và Tổ bầu cử.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã ban hành Kế hoạch về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị tập trung triển khai hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm đưa thông tin bầu cử đến với người dân một cách kịp thời, đầy đủ.

Đối với bà con ngư phủ, nhất là lực lượng tham gia khai thác đánh bắt dài ngày, Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo ngành, địa phương các xã đảo ven biển, đặc khu chủ động rà soát, lập danh sách cử tri từ sớm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về quyền, nghĩa vụ của cử tri, thời gian bầu cử và cách thức tham gia bỏ phiếu để ngư phủ nắm chắc, chủ động sắp xếp bố trí thời gian tham gia bầu cử đầy đủ./.

Văn Sĩ