Lâm Đồng: Tặng quà công nhân, người lao động trở lại làm việc sau Tết

Chiều 25/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình tặng quà đoàn viên, người lao động trở lại làm việc sau Tết Bính Ngọ năm 2026.

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Sự bày tỏ vui mừng khi các đoàn viên, công nhân, người lao động đã trở lại làm việc đầy đủ, đúng thời gian quy định của doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết năm nay.

Nhân dịp năm mới 2026, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đoàn viên, công nhân, người lao động của các doanh nghiệp.

Đồng thời bày tỏ mong muốn đoàn viên, công nhân, người lao động tiếp tục gắn bó lâu dài, hăng say làm việc, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp.

Tại đây, Chương trình đã trao tặng 50 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trong các công ty, doanh nghiệp tại xã Liên Hương và xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng).

Mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 nghìn đồng). Dù giá trị không lớn nhưng những món quà đầu năm mới thể hiện sự quan tâm, động viên dành cho đoàn viên, người lao động với mong muốn mang lại niềm vui, khí thế mới.

Anh Võ Thành Hiếu, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy hải sản Trans pacific cho biết, nhận được phần quà ý nghĩa trong những ngày đầu trở lại làm việc sau Tết không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ công nhân ổn định tâm lý, tạo khí thế để nhanh chóng bắt nhịp lại guồng sản xuất, nâng cao năng suất và gắn bó lâu dài với công ty.

Để tạo không khí vui tươi, động viên tinh thần người lao động, ngay trong những ngày đầu trở lại làm việc, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức hoạt động đón người lao động trở lại làm việc sau những ngày nghỉ Tết. Điển hình như, tổ chức gặp mặt đầu Xuân, lì xì đầu năm cho công nhân lao động…từ đó tạo không khí vui tươi, rộn ràng.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như, chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn Xuân 2026 trực tuyến”, Xe ôtô miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết…; đồng thời tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà công nhân, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp làm việc xuyên Tết, công nhân môi trường đô thị trực đêm giao thừa.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã trao tặng hơn 107.600 suất quà với tổng giá trị trên 43 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn và vận động các đơn vị, doanh nghiệp. Sự quan tâm kịp thời, sát thực tế góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để người lao động trở lại làm việc với tinh thần phấn khởi./.

Hơn 3 triệu lượt người có công được tặng quà Tết với tổng kinh phí 2.600 tỷ đồng Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bộ Nội vụ đã tham mưu tổ chức 2 đợt tặng quà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, mỗi đợt tặng quà cho 1,6 triệu đối tượng.