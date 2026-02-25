30 học viên Việt Nam tốt nghiệp khóa điều dưỡng chất lượng cao đầu tiên tại Áo

Ngày 24/2, Đại học IMC Krems của Cộng hòa Áo đã trang trọng tổ chức lễ tốt nghiệp khóa điều dưỡng đầu tiên cho 30 trong tổng số 150 học viên Việt Nam đang theo học tại trường.

Đây là chương trình thuộc Dự án cấp học bổng toàn phần đào tạo 150 học viên điều dưỡng Việt Nam - dự án trọng điểm đầu tiên của bang Hạ Áo cũng như trên toàn nước Áo, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu tăng nhanh về nhân lực y tế do dân số già hóa của nước này.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng, Bộ trưởng phụ trách Giáo dục và Các vấn đề xã hội bang Hạ Áo Christiane Teschl-Hofmeister, Thị trưởng thành phố Krems - ông Peter Molnar, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học IMC Krems - ông Heinz Boyer, và Giám đốc Trung tâm Đào tạo điều dưỡng, y tá quốc tế Đại học IMC Krems - ông Markus Golla.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Christiane và Giám đốc Markus nhấn mạnh đây là mô hình đào tạo, tuyển dụng điều dưỡng, y tá tiên tiến, chất lượng cao và toàn diện nhất châu Âu hiện nay. Mục tiêu của dự án là đào tạo y tá, điều dưỡng không chỉ giỏi tay nghề mà còn thông thạo tiếng Đức, am hiểu văn hóa và tính cách người dân sở tại.

Theo Bộ trưởng Christiane và Giám đốc Markus, các học viên Việt Nam được đánh giá thông minh, chăm chỉ, thân thiện, chuyên nghiệp, trưởng thành toàn diện và hòa nhập tốt, thực sự là nguồn nhân lực có tay nghề quý, góp phần đồng hành cùng khoảng 4.000 y tá, điều dưỡng đang làm việc tại bang Hạ Áo hiện nay.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: TTXVN phát)

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao những nỗ lực của các học viên Việt Nam cũng như các thầy cô của nhà trường, coi đây là sự khởi đầu thành công đúng hướng của dự án, mở ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác lao động có tay nghề và đào tạo nghề giữa Việt Nam với bang Hạ Áo nói riêng và với Áo nói chung, đặc biệt trong các lĩnh vực lao động Việt Nam có thế mạnh và Áo có nhu cầu lớn như y tá, điều dưỡng, quản lý khách sạn-nhà hàng, công nghệ thông tin, cơ khí, xây dựng, nông nghiệp…

Theo Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, sự kiện đánh dấu bước cụ thể hóa thành công của Diễn đàn hợp tác Việt Nam-Áo về lao động có tay nghề và đào tạo diễn ra tại Krems, Áo, vào tháng 12/2025.

Dự án cấp học bổng toàn phần đào tạo 150 học viên điều dưỡng Việt Nam là kết quả hợp tác giữa Đại học IMC Krems với Đại học Hà Nội. Theo đó, các học viên được tuyển chọn sẽ được đào tạo tiếng Đức đạt trình độ B2 ở Việt Nam.

Sau đó, học viên sẽ được đào tạo điều dưỡng chuyên sâu 1 năm tại Đại học IMC Krems theo tiêu chuẩn y tế của Áo và được thực hành tại các cơ sở y tế của bang Hạ Áo.

Sau khi tốt nghiệp, 100% học viên được đảm bảo có việc làm tại các bệnh viện, cơ sở y tế của bang này với mức lương tương đương người lao động ở sở tại.

Hiện Đại học IMC Krems đang có kế hoạch mở rộng đào tạo cả y tá trong tương lai./.

Cơ hội lớn cho lao động có tay nghề của Việt Nam tại Áo Áo có nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao để bù đắp thiếu hụt do già hóa dân số, trong khi Việt Nam có nguồn lao động trẻ, thông minh, chăm chỉ, ham học hỏi.