Việt Nam-Áo hợp tác đào tạo và nghiên cứu giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Giám đốc HUST Huỳnh Quyết Thắng và Hiệu trưởng BOKU Eva Schulev-Steindl thực hiện nghi thức kỷ niệm quan hệ hợp tác 25 năm giữa hai trường đại học. (Ảnh: TTXVN phát)
Giám đốc HUST Huỳnh Quyết Thắng và Hiệu trưởng BOKU Eva Schulev-Steindl thực hiện nghi thức kỷ niệm quan hệ hợp tác 25 năm giữa hai trường đại học. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cuối tuần qua, tại trường Đại học Tài nguyên và Khoa học Sự sống (BOKU) ở thủ đô Vienna của Cộng hòa Áo đã diễn ra chương trình kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu giữa ngôi trường này với Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST).

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Slovenia, Tiến sỹ Vũ Lê Thái Hoàng, tới tham dự sự kiện, với sự góp mặt của lãnh đạo, giảng viên, các nhà khoa học và sinh viên của BOKU cũng như các sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại BOKU.

Phát biểu tại sự kiện, Hiệu trưởng trường BOKU, Giáo sư Eva Schulev-Steindl, bày tỏ tự hào với chặng đường 1/4 thế kỷ hợp tác giữa hai trường đại học.

Theo ông, sự thành công không chỉ nằm ở những thành tựu trong đào tạo và nghiên cứu, mà còn ở việc xây dựng quan hệ thân thiết giữa các giảng viên, nhà khoa học và sự tin cậy trong hợp tác giữa hai bên, qua đó đóng góp vào phát triển khoa học-kỹ thuật của hai quốc gia.

Về phần mình, Phó Giáo sư Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc HUST, cho biết kết quả hợp tác giữa hai trường đại học đã góp phần quan trọng vào phát triển chuyên môn cho các nhà khoa học và giảng viên của HUST, đồng thời thắt chặt quan hệ hợp tác bền vững giữa hai trường đại học.

Chặng đường hợp tác đó bắt đầu từ nghiên cứu công nghệ enzyme năm 2001, rồi sau đó được mở rộng sang nhiều lĩnh vực nghiên cứu mới, qua đó dần hình thành mô hình hợp tác đào tạo kết hợp chặt chẽ với nghiên cứu khoa học.

Nhiều chương trình hợp tác đã thu hút nhiều nhóm chuyên môn và sinh viên, tạo thành mạng lưới kết nối giữa các đại học và doanh nghiệp của hai quốc gia.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chúc mừng những thành tựu hợp tác 25 năm giữa hai trường đại học và nhấn mạnh sự hợp tác đó không chỉ thành công trên phương diện học thuật và đào tạo cho trường HUST, mà còn thúc đẩy quan hệ hợp tác trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế cho đất nước.

Lãnh đạo và đại biểu của 2 trường đại học (HUST và BOKU) chụp hình lưu niệm với Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Slovenia. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong 25 năm qua, các chương trình hợp tác giữa HUST và BOKU đã đào tạo hơn 10 thạc sỹ và nghiên cứu sinh; thực hiện hàng trăm lượt trao đổi giảng viên, nhà khoa học và sinh viên; thực hiện thành công nhiều dự án hợp tác đào tạo và nghiên cứu do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ; xuất bản hơn 30 ấn phẩm và công trình khoa học trên các tạp chí ISI/Scopus, đồng tác giả hơn 20 bài báo hội nghị; và tổ chức thành công nhiều diễn đàn khoa học quốc tế.

Tiếp nối những thành công đó, BOKU và HUST đang tiếp tục tìm kiếm hướng đi mới nhằm tạo đột phá về khoa học công nghệ, đào tạo tài năng cũng như giải quyết những thách thức chung trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, hóa học và khoa học môi trường.

Đã có nhiều ý tưởng về xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm, chuyển đổi xanh và giảm phát thải được đưa ra nhằm thúc đẩy hơn nữa trao đổi học thuật và khai thác tiềm năng nghiên cứu của đôi bên.

Cả hai trường đại học đều khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững và xây dựng mô hình hợp tác điển hình để có thể lan tỏa giá trị học thuật và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội của hai nước./.

