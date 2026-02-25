Xã hội

Hà Nội sẽ khảo sát chất lượng học sinh lớp 11, 12 vào tháng 3

Học sinh lớp 11 làm bài kiểm tra hai môn Ngữ văn và Toán. Học sinh lớp 12 sẽ kiểm tra 4 môn: Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn. 

Thí sinh Hà Nội dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Thí sinh Hà Nội dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đơn vị này sẽ tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 11 và lớp 12 năm học 2025-2026.

Học sinh lớp 11 làm bài kiểm tra hai môn Ngữ văn và Toán. Cấu trúc đề kiểm tra thực hiện theo quy định về cấu trúc, định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng từ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh lớp 12, làm bài kiểm tra Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn. Mỗi học sinh đăng ký chọn 2 môn khảo sát trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tiếng Anh.

Với các môn ngoại ngữ gồm Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, thủ trưởng các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, chủ động giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra cho giáo viên bộ môn.

Đây là hoạt động thường niên của ngành giáo dục Thủ đô nhằm hỗ trợ học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, kết quả kiểm tra là căn cứ để Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các nhà trường rà soát, điều chỉnh biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các nhà trường không sử dụng điểm kiểm tra để đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh và không được thu bất kỳ khoản kinh phí nào của học sinh khi tham gia kỳ khảo sát này./.

