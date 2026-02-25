Đà Nẵng ra quân tuần tra 24/24 giờ siết chặt quản lý flycam

Ngày 25/2, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác hoạt động trái phép trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Quang Chánh - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã quán triệt, đánh giá tình hình hoạt động của các thiết bị bay không người lái trong thời gian gần đây trên địa bàn và khu vực lân cận; đồng thời, phân tích những nguy cơ, tác động có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Trên cơ sở nhận định tình hình, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức lực lượng, phương tiện, xây dựng phương án xử lý khi phát hiện mục tiêu bay trái phép, bảo đảm xử trí kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch triển khai, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát hằng ngày; tổ chức quan sát thường xuyên tại Trạm quan sát Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, bảo đảm chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động lực lượng khi có tình huống phát sinh.

Ban Chỉ huy Quân sự Phòng thủ khu vực 1-Cẩm Lệ, Phòng thủ khu vực 5-Điện Bàn và Ban Chỉ huy Quân sự các phường, xã trên địa bàn thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát chuyên trách; được trang bị súng chế áp tàu bay không người lái, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình hằng ngày về Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để kịp thời chỉ đạo, điều hành.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp sử dụng các thiết bị bay không người lái cùng các phương tiện bay hoạt động trái quy định trên địa bàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Công tác tuần tra, kiểm soát tập trung tại các địa điểm vui chơi, giải trí, khu vực tổ chức sự kiện đông người, danh lam thắng cảnh, khu vực trọng điểm về quốc phòng-an ninh, các khu vực cấm bay, hạn chế bay theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng không nhân dân và các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong mọi tình huống.

Ngay trong tối 25/2, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân để tuần tra, kiểm soát nhằm kiểm soát, phát hiện và xử lý triệt để tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác hoạt động trái phép trên địa bàn.

Trước đó, vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 vừa qua, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng ghi nhận báo cáo của 3 tổ bay khác nhau thông tin về việc phát hiện vật thể bay nghi là flycam, xuất hiện trái phép trong khu vực cấm và hành lang cất, hạ cánh của máy bay.

Theo tổng hợp từ Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, 3 vụ việc trên đã tác động trực tiếp đến 49 chuyến bay, gây hiệu ứng chậm dây chuyền và làm xáo trộn kế hoạch khai thác. Sự xuất hiện của các thiết bị bay không được phép trong khu vực bảo đảm an toàn hàng không gây thiệt hại nặng về kinh tế, ảnh hưởng đến tiến độ bay, nguy cơ uy hiếp an toàn hoạt động bay.

Trước diễn biến này, cơ sở điều hành không lưu đã phải kích hoạt quy trình bảo đảm an toàn ở mức cao, triển khai nhiều biện pháp ứng phó như yêu cầu tàu bay bay vòng chờ trên không, tạm thời ngừng cho cất cánh, thay đổi phương án tiếp cận đường băng, thậm chí có thời điểm phải ngưng tiếp nhận chuyến bay đến. Việc điều chỉnh khai thác đột xuất khiến hoạt động tại cảng hàng không bị gián đoạn đáng kể./.

