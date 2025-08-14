Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hàn Quốc: Nâng tầm hợp tác thực chất Việt Nam-Hàn Quốc

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân, đã thành công tốt đẹp.

Chuyến thăm là dịp để Việt Nam chuyển tải thông điệp đến bạn bè Hàn Quốc, cộng đồng quốc tế quyết tâm và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Qua đó góp phần rất quan trọng vào việc tăng cường tin cậy chính trị và nâng tầm hợp tác thực chất giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Hợp tác khoa học-công nghệ, điểm sáng mới trong quan hệ song phương

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đã không ngừng phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Những thành tựu đã đạt được trong hơn 30 năm qua chính là nền tảng vững chắc và là động lực lâu dài để hai bên củng cố và đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và chuyển sang giai đoạn mới.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết, đây chính là thời khắc để hai nước cùng định ra những bước đi mang tầm chiến lược, từ đó cùng bước vào giai đoạn phát triển mới cả về lượng lẫn về chất.

Trong 4 ngày tại Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chương trình làm việc phong phú, đa dạng với các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, chính giới, tổ chức kinh tế, văn hóa, nhà khoa học, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và những người bạn Hàn Quốc yêu mến Việt Nam.

Trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên đã trao đổi ý kiến và đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc cũng như trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Khoa học công nghệ được xác định là động lực, đột phá quan trọng để phát triển đất nước. Quan điểm đó, một lần nữa được thể hiện rất rõ, ngay sau khi đặt chân đến Hàn Quốc, hoạt động đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là gặp mặt các thành viên Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư đối với các trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của đất nước.

Để tiếp tục làm sâu sắc các nội dung hợp tác và mở ra các hướng hợp tác mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động dẫn dắt các sáng kiến đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm để đưa những tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo một khối thống nhất để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.

Với mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích bao trùm, bền vững cho hai quốc gia, nhân chuyến thăm lần này, lần đầu tiên hai nước tổ chức Tọa đàm cấp cao về khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Tại đây, các đại biểu phía Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm về triển khai chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ và chiến lược trong tương lai.

Đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ của Hàn Quốc cũng đã đề xuất hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam; hợp tác trong nghiên cứu, phát triển công nghệ thu hồi, sản xuất đất hiếm; hỗ trợ về công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ trẻ trong phát triển khoa học công nghệ, trong bài phát biểu chính sách tại Đại học Yonsei, Tổng Bí thư nhắc lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội.”

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thanh niên là biểu tượng của tinh thần sẵn sàng thử thách, nhiệt huyết, xông pha; là biểu tượng của ý chí mạnh mẽ, không nề hà trước gian khổ, thử thách để theo đuổi hoài bão, đam mê; cũng là biểu tượng của trí óc nhạy bén, sáng tạo trong nắm bắt khoa học công nghệ và tri thức mới.

Được nuôi dưỡng và trưởng thành trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, tiếp cận từ sớm với những tinh hoa, thành tựu của nhân loại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, thế hệ trẻ hai nước sẽ là người kế thừa và tiếp nối những truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. Các bạn cũng là lực lượng tiên phong, nòng cốt quyết định quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước.

Một lần nữa nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột phát triển, tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng như năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ôtô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, các ngành dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, đặc biệt là các khu đô thị xanh, thông minh…

Đến thành phố Busan, trung tâm kinh tế lớn thứ hai nằm ở phía Đông Nam của Hàn Quốc, thăm Cảng biển Busan, Tổng Bí thư Tô lâm và các đại biểu Việt Nam rất ấn tượng với cách thức tổ chức, quản lý và mục tiêu phát triển của Cảng: không chỉ là một điểm trung chuyển hàng hóa mà còn sở hữu một hệ sinh thái logistics toàn diện.

Là quốc gia có biển và có vị trí địa lý trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng đặt mục tiêu xây dựng các cụm cảng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, vận hành theo tiêu chuẩn xanh, thân thiện với môi trường, gắn kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế và mạng lưới logistics quốc tế.

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác giữa Cảng Busan với các cảng biển của Việt Nam; thúc đẩy đầu tư xây dựng cảng biển thế hệ mới tại thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, An Giang, Cà Mau…; hỗ trợ đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia vận hành cảng biển, là đội ngũ xây dựng nền móng hợp tác trong thời gian tới.

Tại Tuyên bố chung, xác định các lĩnh vực trọng tâm tăng cường hợp tác để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm hợp tác khoa học-công nghệ trở thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương để Việt Nam hướng tới trở thành đối tác kiến tạo giá trị cùng Hàn Quốc trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam như phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, AI, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận bằng Tiến sỹ danh dự của Trường Đại học Yonsei. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia

Bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến của cả hai dân tộc là nền tảng để hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Trong những năm qua, giao lưu nhân dân đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy tình cảm gắn bó Việt Nam-Hàn Quốc góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, hai dân tộc, tạo cơ sở và môi trường thuận lợi để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Cùng vun đắp cho quan hệ đó, nhiều hội, đoàn hữu nghị, kinh tế, văn hóa, các trường đại học, viện nghiên cứu, các cá nhân và các tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc đã luôn bền bỉ, nỗ lực đồng hành cùng với các tổ chức hội, chính quyền cấp cơ sở của Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hợp tác phong phú và thực chất, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại cuộc gặp của Tổng Bí thư với những người bạn Hàn Quốc yêu Việt Nam, Giáo sư, dịch giả Ahn Kyong Hwan bày tỏ tự hào vì cuộc đời mình gắn bó với một dân tộc, đất nước Việt Nam vô cùng kiên cường và nghị lực. Lịch sử dựng nước gắn liền với lịch sử giữ nước đã tạo nên ý thức độc lập, tự chủ và phẩm chất, giá trị của Việt Nam.

Giáo sư, dịch giả Ahn Kyong Hwan chia sẻ, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Và vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện công cuộc “kiến tạo” đất nước, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, bước tới thịnh vượng.

Việt Nam thực hiện việc xóa bỏ tình trạng quan liêu của một bộ phận công chức, chưa đáp ứng kỳ vọng của nền hành chính và quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam “bay lên như rồng.”

Ông Lee Shin Jae, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam cho biết, Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam luôn tự hào đã đồng hành và có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của quan hệ hai nước bằng những hoạt động như giúp đỡ xây dựng mới cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhiều trường học, trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi ở những vùng khó khăn; ủng hộ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; trao học bổng cho học sinh nghèo của Việt Nam; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; kết nối hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật...; đồng thời mong muốn thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước ngày càng trở nên sôi động hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cảng tự động hoá DGT, thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Với mong muốn trở thành một địa chỉ văn hóa lịch sử quan trọng, là nơi để nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc cùng tưởng nhớ và học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng và tình hữu nghị quốc tế cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại, góp phần vun đắp hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhân chuyến thăm Hàn Quốc lần này, Tổng Bí thư và Phu nhân đã dự lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đây không chỉ là công trình văn hóa-nghệ thuật, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, gắn bó, bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc. Công trình này nhắc chúng ta nhớ về những giá trị mà Người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị và hữu ái giữa các dân tộc.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ngay sau lễ đón chính thức, Phu nhân Ngô Phương Ly và bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc cùng tham quan Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc.

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước Hàn Quốc tươi đẹp, người dân Hàn Quốc thân thiện, mến khách, nhấn mạnh đây là dịp quý để cảm nhận rõ hơn những nét tương đồng, sự giao thoa văn hóa sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Phu nhân Tổng Bí thư mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và hai dân tộc Việt-Hàn không ngừng phát triển, đáp ứng hơn nữa nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, trong chuyến thăm, Phu nhân Tổng Bí thư đã đến thăm các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, động viên các chị em hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống của nước sở tại và mong muốn đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước, đồng thời tin tưởng thế hệ trẻ lớn lên trong niềm tự hào về cả hai nền văn hóa, trở thành những nhịp cầu hữu nghị đặc biệt giữa hai nước…

Hiện có hơn 350.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực cho mối quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Các đoàn thể, tổ chức hữu nghị tăng cường vai trò cầu nối, hỗ trợ giao lưu giữa tổ chức đoàn thể, địa phương, nhân dân hai nước ngày càng sôi động hơn, thực chất hơn, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư thành công tốt đẹp trên mọi phương diện Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã có chuyến thăm Hàn Quốc rất thành công, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất.