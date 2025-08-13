Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc góp phần thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng ASEAN

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc từ ngày 10-13/8 thu hút sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao của giới chuyên gia trong khu vực.

Tại Malaysia, nhà phân tích an ninh-đối ngoại Collins Chong Yew Keat thuộc Đại học Malaya đánh giá chuyến thăm không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc mà còn góp phần thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng ASEAN trong bối cảnh khu vực đang thúc đẩy hợp tác nội khối và ngoài khối vì mục tiêu này.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, chuyên gia Collins Chong Yew Keat đánh giá, thông qua chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đạt bước tiến vượt bậc toàn diện trên các mặt.

Đáng chú ý, về chính trị, hai nước nhất trí tăng cường trao đổi ở tất cả các cấp - Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đảm bảo sự tin cậy sâu sắc hơn và hợp tác thể chế hóa. Về an ninh và quốc phòng, hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh hàng hải, rà phá bom mìn, gìn giữ hòa bình và chống khủng bố.

Về kinh tế, hai bên đặt mục tiêu đầy tham vọng - tăng cường thương mại song phương và phát triển năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, đường sắt cao tốc, tài chính và khoa học công nghệ.

Về đổi mới sáng tạo và năng lượng, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI), chất bán dẫn, công nghệ sinh học, khoáng sản thiết yếu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và năng lượng tái tạo. Quan hệ giao lưu nhân dân sẽ được củng cố thông qua việc mở rộng các chương trình di chuyển lao động, học bổng giáo dục, giao lưu văn hóa và xúc tiến du lịch.

Theo chuyên gia Collins Chong Yew Keat, kết quả chuyến thăm vượt ra ngoài quan hệ song phương, tác động đáng kể đối với an ninh và kinh tế của ASEAN.

Về mặt an ninh, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc mạnh mẽ hơn sẽ củng cố các mối liên kết đối ngoại của ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống như an toàn hàng hải, khả năng chống chịu khí hậu và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Việt Nam đóng vai trò là "cầu nối" đưa Hàn Quốc vào Đông Nam Á, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế an ninh như Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Hơn nữa, việc cả hai quốc gia tái khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình đối với các tranh chấp theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và ủng hộ tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) đã trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu an ninh hàng hải của ASEAN.

Chính sách ngoại giao cân bằng của Việt Nam cũng định vị Việt Nam là một bên thúc đẩy tiềm năng trong đối thoại liên Triều, gián tiếp đóng góp vào sự ổn định khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác năng lượng tái tạo giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trên bình diện kinh tế, quan hệ đối tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc củng cố sự hội nhập của ASEAN thông qua đẩy nhanh các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng và kết nối kỹ thuật số, bổ sung cho chuỗi cung ứng khu vực.

Trong bối cảnh mô hình thương mại toàn cầu bị gián đoạn bởi căng thẳng địa chính trị và thay đổi thuế quan, việc Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác mang lại cho các nước thành viên ASEAN những kênh mới về đầu tư, chuyển giao công nghệ và đa dạng hóa thị trường, góp phần giảm sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ đối tác kinh tế nào.

Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam - đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, có thể lan tỏa sang các nền kinh tế ASEAN lân cận, nâng cao tiêu chuẩn về đổi mới sáng tạo và năng lực công nghiệp.

Ngoài ra, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại các diễn đàn đa phương như EAS, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) sẽ giúp ASEAN duy trì sự gắn kết và tầm quan trọng chiến lược của khối.

Chuyên gia Collins Chong Yew Keat kết luận, có thể nói, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa mà còn củng cố vị thế chiến lược của ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gia tăng.

Chuyến thăm đã kết hợp được năng lực công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc và vai trò năng động của Việt Nam trong ASEAN, góp phần xây dựng nền kinh tế khu vực vững mạnh hơn, một kiến trúc an ninh vững chắc hơn và mối liên kết ASEAN-Đông Bắc Á gắn kết hơn. Điều này đặt ra khuôn khổ hướng tới tương lai, định hình cả động lực song phương và khu vực trong thập kỷ tới./.

