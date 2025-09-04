Lần đầu ra mắt các ấn phẩm “Bản đồ Việt Nam 34 tỉnh, thành”

Chiều 4/9, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), Nhà xuất bản Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã ra mắt các sản phẩm bản đồ hành chính sau khi cả nước sáp nhập còn 34 tỉnh, thành phố - “Bản đồ Việt Nam 34 tỉnh, thành."

Đây là lần đầu tiên các ấn phẩm dưới các định dạng xuất bản phẩm khác nhau được giới thiệu đến đông đảo công chúng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Ngày nay, bản đồ không chỉ là một sản phẩm thông tin đơn thuần mà còn cần có sự đổi mới về hình thức, sự kết hợp của công nghệ để tạo ra công cụ hữu ích, kịp thời phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, dễ tiếp cận, dễ tra cứu cho cộng đồng người dùng trên nhiều nền tảng, nhiều định dạng chất liệu.

Bà Phạm Lan Hương, Giám đốc Phát hành, Nhà xuất bản Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho biết, nhận thức được trách nhiệm của cơ quan xuất bản chuyên ngành với đất nước, ngay khi Quốc hội khóa 15 chính thức thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Nhà xuất bản Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức biên tập, xuất bản bản đồ “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam."

Ngày 16/6/2025 khi Quốc hội thông qua các Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Nhà xuất bản đã khẩn trương biên tập, cập nhật, hiệu chỉnh địa giới phục vụ xuất bản bộ bản đồ 34 tỉnh, thành phố trên 2 định dạng xuất bản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử.

“Những xuất bản phẩm về Bản đồ 34 tỉnh, thành phố được giới thiệu hôm nay là thành quả, công sức của đội ngũ biên tập viên, kỹ thuật viên đã và đang vẽ lên những tấm bản đồ nhiều màu sắc; thể hiện sự nhạy bén và ứng dụng công nghệ hiện đại của nhà xuất bản. Những ấn phẩm in và cả điện tử không chỉ có giá trị trong công tác quản lý nhà nước mà đặc biệt góp phần vào công cuộc giáo dục tuyên truyền về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia theo quan điểm của Đảng và Nhà nước," bà Phạm Lan Hương chia sẻ.

Khi có sự thay đổi về địa giới hành chính, bản đồ sẽ lạc hậu. Để có thể tạo ra các xuất bản phẩm kịp thời, đòi hỏi Nhà xuất bản phải có sự chuẩn bị dữ liệu, tính toán dữ liệu sử dụng cho nhiều mục đích và ở nhiều phiên bản khác nhau. Dữ liệu cần được đảm bảo độ tin cậy về pháp lý, mô hình dữ liệu và tính linh hoạt trong công nghệ ứng dụng.

Cụ thể, các dữ liệu cần được cập nhật bằng các nguồn ảnh vệ tinh, bằng thông tin phản ánh từ chính người dùng và bằng các phần mềm khác nhau phù hợp với loại hình bản đồ giấy, bản đồ số. Nhờ đó, các ấn phẩm được cung cấp ra thị trường đa dạng từ hình thức tiếp cận đến khả năng sử dụng, ứng dụng linh hoạt.

Các sản phẩm được giới thiệu gồm bản đồ giấy Việt Nam (bản có gắn QR code dẫn tới cổng cơ sở dữ liệu bản đồ, thể hiện chi tiết thông tin dữ liệu mà bản đồ giấy không truyền tải được hết); bộ lịch 2026 Bính Ngọ với tên gọi “34 mảnh ghép rồng thiêng” với phần nội dung chính là 34 trang phía trên sơ họa đặc trưng hành chính của 34 tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập.

Phía dưới là 12 trang lịch tháng của năm 2026, mỗi tháng có hình minh họa giới thiệu về 12 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới nổi bật của Việt Nam; giới thiệu trang web: https://cosodulieu.bando.com.vn/ là xuất bản phẩm bản đồ điện tử, thể hiện các vị trí, hình dáng, thông tin cơ bản của các đối tượng địa lý như mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, sông ngòi, địa danh, địa giới hành chính các cấp… trên lãnh thổ Việt Nam; ứng dụng "Narenca GIS" cung cấp các tính năng tra cứu thông tin về sáp nhập đơn vị hành chính trên bản đồ nền cơ sở dữ liệu Việt Nam, cùng nhiều công cụ hỗ trợ hữu ích như đo khoảng cách, diện tích, thêm điểm ghi chú, chuyển đổi hệ tọa độ.

Bộ lịch 2026 với tên gọi “34 mảnh ghép rồng thiêng”. (Ảnh: Ngọc Bích/TTXVN)

Tại buổi ra mắt sản phẩm, người dân đặc biệt thích thú với việc trải nghiệm phần bản đồ số trên web và trên ứng dụng với nhiều tính năng tiện dụng.

Là một người làm việc trong lĩnh vực bản đồ hơn 30 năm, nay đã về hưu, bà Vũ Thị Hòa (phường Cầu Giấy, Hà Nội) háo hức chia sẻ bản đồ giấy được in với chất liệu giấy và mầu sắc rất đẹp, đường nét sắc bén. Bộ lịch Bính Ngọ là sản phẩm độc đáo hội tụ cả giá trị khoa học và tính ứng dụng trong đời sống. Đặc biệt, bản đồ số rất tiện dụng, giúp người dân tra cứu thông tin cập nhật được nhanh chóng và thuận tiện.

Các loại hình xuất bản phẩm giấy và điện tử về bản đồ 34 tỉnh, thành phố Việt Nam đã sẵn sàng phục vụ cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, giúp giải quyết những bài toán về quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích và quản trị kinh doanh trong thời đại số; đồng thời giúp người dân thuận tiện trong việc nắm bắt, tra cứu vị trí hành chính mới cập nhật./.

Tra cứu đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố thông qua sách đồ họa của TTXVN Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) vừa phát hành cuốn sách “Sắp xếp lại giang sơn-Đồ họa đơn vị hành chính cấp xã 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.”